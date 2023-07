Rammstein-Skandal: Das sagen The BossHoss zu Till Lindemann

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein bzw. ihren Frontmann Till Lindemann werden in den Medien und der Öffentlichkeit noch immer heiß diskutiert. Nun meldeten sich auch Mitglieder der deutschen Band The BossHoss zu Wort.

In einem Interview mit Ippen.Media sprachen die BossHoss-Musiker Sascha Vollmer und Alec Völkel über die Anschuldigungen. Alec Völkel, der Sänger von The BossHoss, hat früher in der Heavy-Metal-Band Boon als Vorprogramm für Rammstein gespielt. Er hielt sich bedeckt und erklärte, sich nicht an der öffentlichen Diskussion beteiligen zu wollen: „Da wurde so viel geredet in den letzten drei Wochen“.

Sein Band-Kollege Sascha Vollmer hingegen hatte mehr zu sagen: „Wir haben ein klares Gesetz und klare Fakten, was geht und was nicht geht. Egal wer – wenn er dagegen verstößt, muss er damit leben und auch die Konsequenzen tragen. Und wenn jemand unschuldig ist, dann sollten sich andere dafür entschuldigen“, erklärte Vollmer und ergänzte abschließend: „Ich will auch nicht mehr sagen, das ist ein brisantes Thema.“

Bisher haben sich etliche Prominente zu den Anschuldigungen gegen Till Lindemann geäußert, darunter die Comedians Harald Schmidt und Dieter Nuhr. Auch Kollegen aus der Musikbranche, wie beispielsweise Jan Müller von Tocotronic, die Donots und Madsen, teilten öffentlich ihre Ansichten zum Fall Lindemann.