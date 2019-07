Rammstein live 2020: So kann man personalisierte Tickets tauschen

Am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. Juni) spielten Rammstein im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden einen weiteren Konzert-Doppelpack in Deutschland. Auf einen Blick: die schönsten Bilder, Video und die Setlist.

Die große Rammstein-Tour durch Europa wurde am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. Juni) in Dresden fortgesetzt. Till Lindemann & Co. spielten unter Blitz und Donner vor 50.ooo Zuschauern im restlos ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion zwei feurig-fulminante Shows. Rammstein live in Dresden 2019: Fotos https://twitter.com/MSchnaggels/status/1138925670090891269 https://twitter.com/exilbadener82/status/1138913763292323846 https://www.instagram.com/p/BynRSaBIqXe/ https://www.instagram.com/p/ByrvrPyoPBd/ https://www.instagram.com/p/Byru895H5f0/ https://www.instagram.com/p/ByruqaLo1j8/ https://twitter.com/MSchnaggels/status/1138925670090891269 Rammstein live in Dresden 2019: Setlist Was ich liebe Links 2-3-4 Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (Rmx von Richard Z. Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne B-Stage Engel (mit Duo Jatekok, Scala&Kolacny-Version) 1. Zugabe Ausländer Du riechst so gut Pussy 2. Zugabe…