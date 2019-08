Rammstein: Till Lindemann postet Nackt-Story auf Instagram

Auch weil es beim Konzert von Metallica im Olympiastadion wie aus Kübeln regnete, hätte „Sonne“ als Rammstein-Cover noch besser gepasst.

Seit Jahren haben Metallica bei ihren Gigs die für Fans angenehme Angewohnheit, Songs von Lokalgrößen der jeweiligen Städte zu spielen, in denen sie auftreten. Eine riesige Gaudi zum Beispiel in München, als James Hetfield und Co. „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang anspielten. Natürlich gibt es immer nur ein paar Sekunden zu hören, die Band will sich ja keine Blöße geben. In Köln rockten Metallica aber eine astreine Version des Höhner-Hits „Viva Colonia“. Was durften Metallica-Zuschauer nun in Berlin erwarten? Die Ärzte? The BossHoss? Beatsteaks? Natürlich kamen Rammstein zu Ehren, die zur Zeit ebenso wie die Metal-Veteranen durch die…