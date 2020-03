Rammstein: Erstes Statement zu Till Lindemanns Gesundheitszustand

„We're saving our own lives“: Lionel Richie möchte mit einer Neuauflage des Klassikers „We Are The World“ den Kampf gegen das Coronavirus unterstützen.

35 Jahre nach der Veröffentlichung von „We Are The World“ (eingesungen vom prominent besetzten Charity-Projekt „USA for Africa“) erwägt Lionel Richie eine Neuauflage des Stücks. Wie der 70-Jährige im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin „People“ erklärt, wäre es denkbar, das Lied neu aufzunehmen und die Einnahmen für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden. Planänderung zum Jubiläum Dabei sei zum 35. Jubiläum des Songs eigentlich nichts geplant gewesen: „Vor zwei Wochen sagten wir noch, das wir nicht allzu viel machen wollen, weil es einfach nicht die richtige Zeit dafür ist, ein Jubiläum zu verkaufen. Aber die Botschaft ist einfach so…