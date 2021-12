Rammstein: Tickets für Stadiontour 2022 wieder verfügbar

Rammstein live im Horsens Gefängnis, Dänemark am 25. Mai 2017. Zu sehen ist Sänger Till Lindemann auf der Bühne. (Photo by: Avalon/PYMCA/Gonzales Photo/Nikolaj Bransholm/Universal Images Group via Getty Images)

Für einige wenige Termine der „Europe Stadium Tour 2022“ von Rammstein sind aktuell wieder Karten verfügbar – wenn auch nicht in Deutschland, dann doch immerhin in einigen unserer Nachbarstaaten. Tickets können für die Shows in Zürich, in Prag, sowie für die zwei Konzerte in Décines in Frankreich und die Gigs in Nijmegen in der Niederlande erworben werden. Auch im Vereinigten Königreich hat die Anhängerschaft Glück: Sowohl für die walisische Hauptstadt Cardiff, als auch für die englische Industriestadt Coventry können wieder Plätze gebucht werden.

Während die Fans auf Konzerte warten, produzieren Rammstein neue Musik

Nachdem Rammstein im Jahre 2019 ihr bisher letztes Album RAMMSTEIN veröffentlicht haben, tourten sie kurz darauf durch Europa. Der zweite Teil sollte im Sommer 2020 stattfinden – dann konterkarierte die Corona-Pandemie jegliche Konzert-Absichten. Auch in diesem Jahr konnte die Stadiontournee nicht realisiert werden. Nun sind die Shows für Mai bis August 2022 terminiert.

Ein griechisches Sprichwort besagt: Es gibt nichts Schlechtes, an dem nicht auch etwas Gutes ist. Die Zeit, in der Pandemie nutzte das Sextett, um an neuer Musik zu arbeiten. Ein erster Song ist schon fertig: Den spielte kürzlich Schlagzeuger Christoph Schneider im Namen der Band dem ISS-Astronauten Thomas Pesquet vor. Wann die Erdenbürger neue Stücke zu hören bekommen, ist bislang noch unklar.

Alle Konzerte im Überblick:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)