Die Berliner Band schenkte dem Hospiz „Müritzpark“ in Waren (Müritz) ein signiertes Notenbüchlein, das Fans von Rammstein nun zu einem guten Zweck ersteigern können.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Rammstein helfen einem Hospiz in Waren (Müritz), sich weiter zu finanzieren, um für seine schwerkranken und kurz vor dem Sterben stehenden Patienten die optimale Betreuung zu gewährleisten. So spendierte die Band aus Berlin ein signiertes Notenbuch, das nun für den karitativen Zweck versteigert werden kann. Aber wie kam es dazu? Der „Nordkurier“ berichtet, dass sich das Team um Hospizleiterin Claudia Bajorat an das Management von Rammstein gerichtet hatte. Rammstein: „Natürlich können und wollen wir helfen“ Die Idee ging auf Pflegefachkraft Katharina Wennmann zurück, die nach Angaben der Zeitung seit vier Jahren an der Müritz lebt…