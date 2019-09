Marmor, Stein und Eisen bricht mit Verena Kerth: Till Lindemann verliebt auf der Wiesn?

In den letzten Wochen wurde mehrfach diskutiert, ob Till Lindemann & Co. mit einigen Aktionen klar politisch Stellung beziehen wollen. In Polen ließen nun wenig Spielraum für Interpretation.

Rammstein schienen es in der Vergangenheit aus vielerlei Gründen eher zu vermeiden, Fans und Zuhörer genau über ihre politische Ausrichtung aufzuklären. Vielmehr nutzten sie Gerüchte und Anspielungen als provokative PR-Werkzeuge. Zuletzt hielten sie bei einem Konzert in Frankfurt ein „Willkommen“-Schild hoch, was vermuten ließ, sie sprächen sich für die Seenotrettung im Mittelmeer aus. Bei einem Konzert im polnischen Chorzów war Rammsteins Absicht ausnahmsweise einmal recht eindeutig: Während sie wie auch bei vergangenen Konzerten der diesjährigen Tour auf Schlauchbooten durchs Publikum getragen wurden, schwenkte Schlagzeuger Christoph Schneider eine riesige Regenbogen-Flagge. Ein kräftiges Statement im katholischen und sehr konservativen Polen. Sehen Sie hier,…