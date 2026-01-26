Keith Richards: Die 20 besten Songs im Ranking

Ranking: Die 20 besten Songs des Keith Richards

In der Mitte jeder Show der Rolling Stones verlässt Mick Jagger die Bühne, damit Keith Richards zwei Songs singen kann. Jedes Mal beweist Keith Richards, dass er selbst ein hervorragender Frontmann ist.

Neben seinen entscheidenden Beiträgen als Gitarrist und Songwriter ist Richards für einige Höhepunkte in der Diskografie der Stones verantwortlich. Von energiegeladenen Rockern („Happy“, „Before They Make Me Run“) bis hin zu himmlischen Balladen („Thief in the Night“, „This Place Is Empty“). Und Richards‘ Nebenprojekt The X-Pensive Winos, das Ende der 80er Jahre ins Leben gerufen wurde, hat zahlreiche Rock’n’Roll-Perlen im Vintage-Stil hervorgebracht.

20. „Connection“ (1967)

Album: Between the Buttons

So fühlte es sich an, 1966 die Rolling Stones zu sein. Düster, nervös, mürrisch, ein wenig paranoid, dem Gesetz immer einen Schritt voraus. Jagger und Richards fassen ihre angespannten Nerven in „Connection“ zusammen. Einem ihrer eindringlichsten Gesangsduette.

Es ist einer der ersten Stones-Songs, in dem Richards‘ Stimme so prominent zum Einsatz kommt. „Connection“ war schon immer ein Favorit von Stones-Kennern. Einschließlich Richards, der den Song geschrieben hat. Dies war einer der wenigen Stones-Songs, die er auf seiner ersten Solo-Tournee 1988 zum Besten gab. Und eine mitreißende Live-Version ist auf der 2010 erschienenen Kompilation Vintage Vinos zu hören.

19. „Hurricane“ (2005)

Album: Non-album single

Richards schrieb diesen akustischen Blues in Paris. Am ersten Jahrestag der Anschläge vom 11. September. „Ich habe versucht, es wieder in Folk-Musik zu übersetzen“, sagte er. „Im Grunde genommen nur als Katastrophe und nicht als etwas Politisches. Was würdest du sagen, wenn die Kacke am Dampfen ist und du als Musiker gerade erst reinkommst?“

Er veröffentlichte das Lied nach dem Hurrikan Katrina. Fans, die auf der Stones-Tour 2005 Geld an das Rote Kreuz spendeten, erhielten CD-Kopien des Liedes mit handgeschriebenen Texten von Richards. ‚Es ist das beste kurze Lied, das ich je geschrieben habe‘, sagte er. „Weil es nichts mehr zu sagen gibt.“

18. „Little T&A“ (1981)

Album: Tattoo You

„In diesem Song geht es um jede gute Zeit, die ich mit jemandem hatte, den ich für ein oder zwei Nächte getroffen habe. Und danach nie wieder gesehen habe“, sagte Richards 1981. Er fügte hinzu, dass es auch um die Zeiten geht, in denen man „eine Braut abschleppt und die Nacht im Knast verbringt.“

Er rappt im Stil von Chuck Berry, während er über zickige Zicken, verräterische Verräter und petzende Dealer spottet. Der Titel des Liedes gewann Jahre später an Bedeutung, als Richards‘ Töchter geboren wurden. „Sie heißt Theodora. Und dann, ein Jahr später, kam noch eine hinzu, Alexandra. Kleine T&A. Und sie waren noch nicht einmal ein Schimmer in meinen Augen, als ich dieses Lied schrieb.“

17. „This Place Is Empty“ (2005)

Album: A Bigger Bang

„This place is empty“ ist eine bewegende Ode an seine Frau Patti Hansen. Richards schrieb sie eines Nachts, als er allein in ihrem Haus in Weston, Connecticut, saß, während sie unterwegs war. Er spielte Klavier zu dem Lied, das seine Liebe zu klassischen Pop-Komponisten wie Hoagy Carmichael und Cole Porter zeigt. Jagger fügte eine alberne Slide-Gitarre hinzu.

‚Bare your breasts/And make me feel at home‘, singt Richards. „Du und ich, wir sind wie alle anderen/Und wir wollen nicht allein sein.“ Als er ein Jahrzehnt später nach diesem Liedtext gefragt wurde, sagte er: „Ich mag es lieber, wenn man in einer Zeile lacht. Und in der nächsten weint.“

16. „All About You“ (1980)

Richards und Jaggers Beziehung war auf dem Höhepunkt, als Keith eine seiner schönsten Balladen aufnahm. Er trug sie gefühlvoll mit dem ausklingenden Gitarreneffekt vor, der auch bei „Shattered“ zum Einsatz kam. Während einige dies als bitteren Abschied von Anita Pallenberg hörten, verriet Richards später, dass es um Jagger ging. „Mir wurde klar, dass Mick eine Seite meines Junkie-Daseins durchaus genossen hatte. Die, die mich davon abhielt, mich in das Tagesgeschäft einzumischen.“

Der Text spielt auf ihre persönlichen Differenzen an. Aber das Lied endet mit einem Geständnis. „Wie kommt es also, dass ich immer noch in dich verliebt bin?“ Jagger mischte alle Songs von „Emotional Rescue“ außer diesem.

15. „The Worst“ (1994)

Album: Voodoo Lounge

In diesem kurzen und scharfen Auszug aus Voodoo Lounge warnt Richards eine potenzielle Freundin (oder Liebhaberin), sich von ihm fernzuhalten: „Ich sagte von Anfang an, dass ich der schlimmste Typ bin, mit dem man zusammen sein kann“, singt er. Während er einen unbeschwerten Akustikrhythmus spielt.

Neben einer sanften Pedal-Steel-Gitarrenlinie von Wood und einem süßen Geigensolo des ehemaligen Elvis-Costello-Mitarbeiters Frankie Gavin liegt die Kraft des Liedes in seinem sanften Tempo und seiner offenen Ehrlichkeit. „Das ist mein Aufstand‘, sagte Richards 2002. „Das letzte Mal habe ich es vor etwa 20 Jahren zu meiner Frau gesagt. Ich sage ganz offen. ‚Nimm es hin oder geh raus‘.“

14. „How I Wish“ (1988)

Album: Talk Is Cheap

„How I Wish“ ist eine der fröhlichsten Verzweiflungsbekundungen von Richards. Es tänzelt täuschend wie ein sorgloser Stones-Rocker dahin, während er schmerzhaft jault. „How I wish that you were here again.“

Es ist ein Song, der sich mit Hingabe bewegt und den Rhythmus in ungeraden Momenten stottert, während Ivan Neville eine aufwühlende Klavierlinie spielt und Patti Scialfa von der E Street Band den Hintergrundgesang beisteuert. Laut Gitarrist Waddy Wachtel, der bei „How I Wish“ mitspielte, ist es Richards‘ unkonventionelles, aber treffsicheres Spiel, das den Song zum Erfolg macht. „Diese Gitarrenriffs. Diese Synkopen. Niemand kann diese Parts so spielen wie Keith“, sagte Wachtel einmal.

13. „I Could Have Stood You Up“ (1988)

Album: Talk Is Cheap

Richards unternahm auf dieser liebevollen Hommage an Rockabilly und Doo-Wop im Stil der Fünfzigerjahre einen „kleinen Spaziergang durch die Rock ‚n‘ Roll-Gasse“, wie er es nannte. Aber die Nostalgie des Songs Talk Is Cheap beschränkt sich nicht nur auf den Klang. Der ehemalige Stones-Gitarrist und häufige Gegenpart von Richards, Mick Taylor, spielte in dem Song flüssige Blues-Licks. Und Johnnie Johnson, der auf den klassischen Aufnahmen von Chuck Berry zu hören war, spielte die Boogie-Woogie-Pianomelodie.

„Für mich ist er einer der verborgenen Meister der amerikanischen Musik“, sagte Richards damals über Johnson. Was die Wiedervereinigung mit Taylor angeht? „Mick Taylor ist einfach ein brillanter Gitarrist“, sagte Richards. „Das ist er. Und das ist er immer noch.“

12. „Locked Away“ (1988)

Album: Talk Is Cheap

Diese zerrissene, reumütige Ballade kam Richards etwas zu streng vor, als er sie zum ersten Mal schrieb. „Wenn es ein Gesamtkonzept für [Talk Is Cheap] gab, dann war es, es musikalisch zu halten.“ Zu dieser Zeit hatte Richards „Straßenmusik“ aus Soweto, Südafrika, gehört. Was ihn dazu inspirierte, den Akkordeonisten Stanley „Buckwheat“ Dural und den Geiger Michael Doucet zu engagieren, die seine zurückhaltende Gitarren- und sehnsuchtsvolle Gesangsdarbietung ergänzen.

„Ich wusste, dass ‚Locked Away‘ etwas mehr Farbe brauchte“, sagte Richards. ‚Ich hatte mir Buckwheats neueste Platte angehört. Und die südafrikanische Musik war entscheidend. Plötzlich machte es Klick.“

11. „Coming Down Again“ (1973)

Album: Goats Head Soup

Richards schrieb selten autobiografische Songs. Aber ein früher aufschlussreicher Moment in seiner Karriere ist diese traurige Ballade aus Goats Head Soup. Mit ihrer tränenreichen Wah-Wah-Gitarre und dem auf Drogen anspielenden Refrain „All my time’s been spent coming down again“.

In Life schrieb Richards: „Ohne Heroin hätte ich es nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob es über Drogen war. Es war einfach ein trauriges Lied. Und man sucht nach dieser Melancholie in sich selbst.“ Das Lied, das mit Andeutungen auf Untreue („Ich habe meine Zunge in den Kuchen eines anderen gesteckt“, singt er) gespickt ist, wurde von einigen so interpretiert, dass es sich um seine Beziehung zu Anita Pallenberg handelt.

„Das war eine schreckliche Zeit für Opfer“

Auf jeden Fall vermittelt „Coming Down Again“, das von Nicky Hopkins am Klavier und von Bobby Keys und Jim Horn am Saxophon gespielt wird, ein Gefühl von Bedauern am Ende der Party. Und von Junkie-Unwohlsein.

Das Lied wurde etwa zur gleichen Zeit geschrieben und aufgenommen, als die Country-Rock-Ikone Gram Parsons an den Folgen seines Drogenkonsums starb. Was Liedtexten wie „Where are all my friends?“ eine besonders düstere Note verleiht. „Ich war die meiste Zeit über sehr, sehr high. Aber wenn es mir schlecht ging, ging es mir sehr, sehr schlecht“, sagte er und erinnerte sich an seine Stimmung in den frühen Siebzigern. „Das war eine schreckliche Zeit für Opfer.“

10. „Eileen“ (1992)

Album: Main Offender

Die X-pensive Winos waren „eine etwas heruntergekommenere Band“, als sie Main Offender, den Nachfolger von Talk Is Cheap, im Jahr 1992 aufnahmen. Die Sessions für das Album begannen regelmäßig zwischen ein und drei Uhr morgens. Angetrieben von Jack Daniel’s „und anderem Zeug“, wie sich Richards erinnerte. Mehrere Bandmitglieder wurden danach dauerhaft nüchtern.

Der Höhepunkt ist dieser liebenswert schlampige Rocker aus vergangenen Zeiten. Angetrieben von Richards‘ furiosem Spiel und seinem markanten Gesang erinnert der einfache, herzergreifende Appell an die frühen Beatles, die in einer Biker-Bar spielen. „Es ist eine Stimme mit Charakter“, sagte Richards. „Pavarotti ist es nicht. Aber ich mag Pavarottis Stimme auch nicht.“

9. „Wanna Hold You“ (1983)

Album: Undercover

Eine Art Beatles-Tribut. 20 Jahre nachdem Lennon und McCartney „I Wanna Be Your Man“, die zweite Single der Stones, geschrieben hatten, erinnert „Wanna Hold You“ bewusst an „I Want to Hold Your Hand“. Sowohl im Titel als auch in der Unmittelbarkeit einer Tanzband.

Richards und Jagger spielten Ende 1982 in einem Kellerstudio in Paris erstmals eine Demo des Songs ein, mit Jagger am Schlagzeug. Sie beendeten ihn dann im folgenden Jahr in der Hit Factory in New York. „Ich hätte ihn vielleicht umgeschrieben. Aber ich habe beschlossen, ihn als einfachen Popsong zu belassen“, sagte Richards. „Er drückt ein sehr universelles Verlangen aus. Besonders wenn man sehr verängstigt, einsam oder frierend ist.“

8. „Thief in the Night“ (1997)

Album: Bridges to Babylon

„Der Titel stammt aus der Bibel, die ich ziemlich oft lese“, erinnert sich Richards. ‚Da gibt es einige sehr gute Sätze.“ Zu einem langsamen, schwülen Riff, das von Pierre de Beauport, dem Gitarrentechniker, geschrieben wurde, sang Richards einen Text, der von seinem eigenen Liebesleben inspiriert war.

„Es ist ein Lied über mehrere Frauen. Die Story beginnt eigentlich, als ich ein Teenager wa“‘, schrieb er. Als Jagger Schwierigkeiten hatte, das richtige Feeling zu finden, sprang Richards ein. Und sang es, wodurch er eine dritte Leadstimme bei Bridges to Babylon erhielt.

Das war eine zu viel für Jagger. Es kam zu einer Pattsituation, sodass Produzent Don Was „Thief in the Night“ in einen anderen Song mischte. Und Richards‘ Quote technisch gesehen bei zwei Titeln hielt.

7. „Take It So Hard“ (1988)

Album: Talk Is Cheap

Nachdem Jagger Mitte der 80er Jahre beschlossen hatte, solo weiterzumachen, tat Richards es ihm gleich. Und jammte mit dem Schlagzeuger Steve Jordan, der 1986 auf dem Album Dirty Work der Stones zu hören war. „Er hörte etwas in meiner Stimme, von dem er dachte, dass man damit Platten machen könnte“, erinnert sich Richards.

Sie rekrutierten eine Band, die sie X-Pensive Winos nannten, zu der der Keyboarder Ivan Neville und der Gitarrist Waddy Wachtel gehörten. Und gingen nach Kanada, um Talk Is Cheap aufzunehmen.

„Es war so heiß, dass man es kaum glauben konnte“, sagte Richards. “Es hat mich wieder zum Leben erweckt. Ich fühlte mich, als wäre ich gerade aus dem Gefängnis entlassen worden.“ Einer der ersten Songs, die sie aufnahmen, war der Rocker, der zur ersten Single des Albums wurde. Eine aufmunternde Rede an einen Liebhaber mit einem harten Groove, einem Kneipenklavier, einem Chor der Außenseiterbande und Richards‘ brüllender Telecaster.

„Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen“

„Ich ging zurück zum Haus und fragte: ‚Haben wir den Mount Everest schon bezwungen?‘“, sagte Wachtel. Als Billy Gibbons von ZZ Top den Song hörte, stach ihm das schauderhafte Intro ins Ohr. Und er erinnerte sich an ein Gespräch mit Richards über das Intro zu Bo Diddleys „Crackin‘ Up“, das die Stones in den Siebzigern gecovert hatten.

„Man kann den Auftakt [von „Crackin‘ Up“] nicht finden. Und als ich zum ersten Mal diese ersten Takte von „Take It So Hard“ hörte, hatte ich denselben Effekt, dass ich den Auftakt nicht finden konnte“, sagte Gibbons. „Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen.“

6. „Thru and Thru“ (1994)

Album: Voodoo Lounge

Der Abschlusssong auf Voodoo Lounge war ein von Jimmy Reed beeinflusster Blues, den Richards 1993 auf Barbados zusammen mit Jagger und Watts bei der Arbeit an neuen Songs komponierte. Richards und sein langjähriger Gitarren-Techniker Pierre de Beauport gingen nach einer durchzechten Nacht ins Studio. Und legten schnell den Track fest („Ich habe Songs immer als Geschenke betrachtet“, sagte Richards. „Sie kommen einfach an.“) Watts‘ gewaltige Drums wurden am Fuße einer Treppe aufgenommen.

Der Song erhielt neues Leben, als er fast zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung in The Sopranos erschien. Richards erinnert sich. „Plötzlich fragten alle: ‚Was ist das für eine wunderbare Platte?‘ Und ich sagte: ‚Nun, es ist der letzte Titel auf Voodoo Lounge.‘“

5. „Slipping Away“ (1989)

Album: Steel Wheels

Richards beschwor auf dem düsteren Schlussstück von Steel Wheels auf bewegende Weise seine eigene Sterblichkeit. Das im Frühjahr 1989 aufgenommene Lied, bei dem Richards‘ und Woods‘ Gitarren subtil mit Chuck Leavells Klavier zusammenspielen und Jagger während der Überleitung einsetzt, war ein ergreifender Abschluss eines Albums. Es markierte einen Moment der Entspannung in Richards‘ stürmischer Beziehung zu Jagger.

Die Band griff den Song 1995 auf Stripped wieder auf und gab ihm eine entspannte Akustikbehandlung. „Ich mag Balladen“, sagte er 2002 dem Rolling Stone, als er nach Songs wie „Slipping Away“ gefragt wurde. „Man bekommt einen besseren Rock’n’Roll-Song, wenn man ihn von Anfang an langsam schreibt. Und schaut, wohin er sich entwickeln kann.“

4. „Make No Mistake“ (1988)

Album: Talk Is Cheap

Richards war tief in Reggae und Memphis-Soul versunken, als er Talk Is Cheap, sein Solodebüt von 1988, schrieb, und er verband die beiden Stile in „Make No Mistake“ auf effektive Weise. Er nahm den Song in Memphis mit dem legendären Al-Green-Produzenten Willie Mitchell auf, der die Memphis Horns überspielte. Das ehemalige LaBelle-Mitglied Sarah Dash steuerte Backing Vocals bei („Was für ein Mädchen, was für eine Stimme“, sagte Richards), und der Gitarrist verwendete einen unkonventionellen Akkord, der dem Song eine gespenstische Atmosphäre verlieh. „Mein Lieblingsakkord ist der, den ich noch nicht gefunden habe„, sagt er. ‚Aber das ist einer dieser Momente, in denen ich dachte, ich hätte den verlorenen Akkord gefunden.“

3. „You Got the Silver“ (1969)

Album: Let It Bleed

„[Dies] war nicht der erste Solo-Gesang, den ich mit den Stones aufgenommen habe“, bemerkt Richards in seinen Memoiren. „Aber es war einer der ersten, den ich ganz allein geschrieben habe.“ Einer der ersten Tracks, die für Let It Bleed aufgenommen wurden, ist ein rauer, einfacher Country-Blues. Mit Richards‘ glänzender Akustik-Slide-Arbeit, einer hübschen Nicky-Hopkins-Orgel und, bei einem seiner letzten Auftritte mit der Band, einer Autoharp von Brian Jones.

„You Got the Silver“ ist ein Geheimtipp unter den extravaganteren Stücken der LP. Aber es ist einer der emotional aufschlussreichsten Momente von Richards. „Ich habe es solo gesungen. Einfach weil wir die Arbeitslast verteilen mussten“, sagte er.

2. „Before They Make Me Run“ (1978)

Album: Some Girls

„Dieser Song war ein Schrei aus tiefstem Herzen“, sagte Richards über diesen straffen Rocker aus Some Girls. Das Tempo von ‚Before They Make Me Run‘ hat eine nervöse Energie. Das Hammer-on-Open-G-Riff ist ein Markenzeichen von Richards. Der Text ist ein auffallend offener Appell an die kanadischen Behörden, in seinem jüngsten Fall wegen Drogenbesitzes nachsichtig zu sein.

„Alkohol, Pillen und Pulver … ich habe meine Zeit in der Hölle verbracht“, singt er. Und verleiht einer seiner heldenhaft rauen Gesangsdarbietungen eine ungeschützte persönliche Dringlichkeit. „Ich war fünf Tage lang im Studio, ohne es zu verlassen“, sagte Richards über die Aufnahme des Liedes. ‚Als es fertig war, hatten wir alle blaue Augen.“

1. „Happy“ (1972)

Album: Exile on Main Street

Eines Tages warteten Keith Richards, der Saxophonist Bobby Keys und der Produzent Jimmy Miller gegen Mittag im Keller von Nellcôte. Dem Haus in Südfrankreich, in dem die Rolling Stones „Exile on Main Street“ aufnahmen. Sie warteten auf den Rest der Band, als Keith ein Riff anstimmte, an dem er an diesem Morgen gearbeitet hatte.

Bald saß Miller hinter dem Schlagzeug und Keys spielte Baritonsaxophon. Und das Band lief. „Es war keine Rolling-Stones-Platte“, sagte Richards. „[Auch wenn] der Name draufsteht.“ Das Ergebnis war eine dreiminütige, raue Dosis stampfender Kneipen-Blues und Soul-Revue-Feuerwerk.

Richards schrieb den Text – über die Suche nach Liebe, wenn man am Boden ist – und schrie dabei ins Mikrofon. „Es kam einfach, es flog mir nur so von der Zunge. Ich habe das verdammte Geld ausgegeben und habe keins mehr. Und es ist Nacht. Ich will mich amüsieren. Aber ich habe nichts‘“, erklärte er in seinen Memoiren, Life.

Richards schreibt den Rahmen des Songs seiner Entdeckung der Open-G-Stimmung in den späten Sechzigern zu, die normalerweise für Slide-Gitarren verwendet wird. Um seinen Sound zu schärfen, hatte er kürzlich auch seine Gitarre von sechs auf fünf Saiten umgebaut.

„Man wechselt eine Saite aus und plötzlich hat man ein ganz neues Universum unter den Fingern“, schrieb er. „Ich begann wirklich, mein Markenzeichen zu perfektionieren.“ Der Grundtrack wurde in etwa vier Stunden geschrieben und aufgenommen. Nach der ersten Aufnahme spielte Richards den Basspart selbst ein. Zusätzliche Bläser und Jaggers Backing Vocals wurden ebenfalls überlagert. „Ich liebe es, wenn sie von den Fingerspitzen tropfen“, sagte Richards 2002 dem Rolling Stone. „Und ich war ziemlich glücklich darüber. Deshalb heißt es am Ende auch ‚Happy‘.“