Report: Trump bezeichnet Musk als Drogenabhängigen

Streit eskaliert: Trump und sein Team deuten Rache an Musk an

Elon Musks Beleidigungen gegenüber Donald Trump ließen den Präsidenten „niedergeschlagen“ und „verunsichert“ zurück, berichtete die „Washington Post“ am Samstag. Jetzt scheint Trump an der Reihe zu sein, seinen ehemaligen Verbündeten zu beschimpfen. Er sagt, er werde sich nicht versöhnen.

Drogen, Epstein-Vorwürfe und politische Abrechnung

Der Austritt Musks aus der Trump-Regierung wurde letzte Woche bekanntgegeben, nachdem Trump die Nominierung von Musks Verbündetem Jared Isaacman zur Leitung der NASA zurückgezogen hatte. Musk machte die Fehde dann öffentlich, indem er Trumps Steuergesetz als „widerwärtige Abscheulichkeit“ bezeichnete. Ein Beamter der Trump-Regierung sagte gegenüber ROLLING STONE, man „nehme Elon seine Freunde weg“. Und nun habe Trump die Beziehung für beendet erklärt. Am Samstag sagte Trump gegenüber NBC News, dass er zu beschäftigt sei, um mit Musk zu sprechen.

Ein Insider sagte der Post, dass der Präsident Musk, der angeblich während des Wahlkampfs 2024 so viel Ketamin konsumierte, dass er „nicht mehr richtig pinkeln konnte“, in einem Telefonat als „harten Drogenabhängigen“ bezeichnet habe. Trump habe demnach mehrere Telefonate mit Vertrauten und Bekannten über die Trennung geführt.

Musks Drogenkonsum auf dem Wahlkampfpfad umfasste Ketamin, Ecstasy und psychedelische Pilze, berichtete die „New York Times“ Ende letzten Monats. Sein Drogenkonsum und die mediale Debatte darüber trugen laut Angaben von Regierungsbeamten zum Bruch bei.

Trump will nicht eskalieren – zunächst

Der ehemalige Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz warf Trump Anfang der Woche verschiedene Beleidigungen an den Kopf. Darunter die Behauptung, es gebe Akten, die Trumps Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein belegen. Einen Vorwurf, den er inzwischen gelöscht hat. Vizepräsident J.D. Vance sagte daraufhin, Trump habe „nichts Falsches“ mit Epstein getan.

„Der unterhaltsamste Ausgang ist am wahrscheinlichsten“, schrieb Musk, der seltener als sonst auf X postet, am Samstag.

Laut der „Washington Post“ erwarteten Trumps Vertraute, dass dieser deutlich aggressiver gegen seinen neuen Gegner vorgehen würde. Doch diesmal hielt er sich zunächst zurück. Und riet sogar anderen, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Auch Vance habe er angeblich zu diplomatischem Verhalten aufgefordert.

„Es stört mich nicht, dass Elon sich gegen mich gewendet hat. Aber er hätte das schon vor Monaten tun sollen“, postete Trump am Donnerstag auf Truth Social.

Keine Versöhnung in Sicht

„Elon war ‚abgenutzt‘. Ich bat ihn zu gehen. Ich nahm ihm seinen EV-Zwang ab, der alle dazu zwang, Elektroautos zu kaufen, die sonst keiner wollte (was er schon seit Monaten wusste!). Und er ist einfach DURCHGEDREHT!“, schrieb Trump in einem weiteren Beitrag. Seine bisher schärfste Drohung bestand diese Woche darin, Musks Regierungsverträge kündigen zu wollen.

Mittlerweile wirkt der Präsident wieder mehr wie sein gewohntes Selbst. Als NBC News ihn am Samstag fragte, ob er sich eine Versöhnung vorstellen könne, sagte Trump: „Nein.“ Auf die Frage, ob er die Beziehung zu Musk für beendet halte, antwortete er: „Ich würde es annehmen, ja.“

NBC News fragte Trump auch, ob er in naher Zukunft mit Musk sprechen werde. Seine Antwort: „Ich bin zu beschäftigt mit anderen Dingen.“ Und weiter: „Ich habe nicht vor, mit ihm zu sprechen.“

Er sagte dem Sender auch, dass Musk respektlos gewesen sei. „Ich denke, das ist eine sehr schlechte Sache. Denn er ist sehr respektlos. Man kann das Amt des Präsidenten nicht respektlos behandeln.“

Vergleich mit früheren Beleidigungen

Dennoch klingt das alles eher zurückhaltend für jemanden, der beispielsweise das Aussehen von Heidi Cruz, der Frau von Ted Cruz, beleidigte. Oder andeutete, ihr Vater sei in die Ermordung von Präsident John F. Kennedy verwickelt. Auch Ex-Botschafterin Nikki Haley nannte er „Vogelhirn“ und Tim Walz, den Vizekandidaten von Kamala Harris 2024, „Tampon-Tim“.

Alte und neue Attacken

Auch Musk bekam Trumps typische Beleidigungen ab. „Als Elon Musk ins Weiße Haus kam und mich um Hilfe für all seine vielen subventionierten Projekte bat. Ob es nun Elektroautos sind, die nicht weit fahren, selbstfahrende Autos, die Unfälle bauen, oder Raketen, die ins Nichts fliegen. Ohne die Subventionen wäre er wertlos. Und er sagte mir, er sei ein großer Trump-Fan und Republikaner. Ich hätte sagen können: ‚Geh auf die Knie und fleh mich an‘ – und er hätte es getan…“, postete Trump 2022 auf Truth Social.

„Er wird schwerwiegende Konsequenzen zahlen müssen“

Die bisher größte Eskalation kam von Trump im NBC-Interview, als er drohte, Musk werde „schwerwiegende Konsequenzen“ tragen müssen, falls er Demokraten finanziert, die gegen republikanische Unterstützer von Trumps „großem, schönen Gesetz“ antreten.

„Er wird sehr ernsthafte Konsequenzen zahlen müssen, wenn er das tut“, sagte Trump gegenüber NBC News. Ohne genau zu erklären, was das bedeuten solle.

Musk hatte das Gesetz zuvor auf X scharf kritisiert: „Dieses massive, absurde, mit Schweinefleisch gefüllte Ausgabenpaket des Kongresses ist eine widerwärtige Abscheulichkeit. Schämt euch, wenn ihr dafür gestimmt habt – ihr wisst, dass es falsch war. Ihr wisst es“, schrieb er.

Das politische Aktionskomitee (PAC) von Musks Unternehmen SpaceX spendete auch an Demokraten. So erhielt Abgeordnete Mikie Sherrill (D-N.J.) 24.000 Dollar von SpaceX’ PAC, die sie an eine Tafel spendete, berichtete Axios. Insgesamt zeigen sich die Demokraten wenig interessiert an Musks Unterstützung.

„Mir ist Elon Musk scheißegal“, sagte Abgeordneter Scott Peters (D-Calif.) gegenüber Axios. „Wirklich nicht. Wir haben echte Probleme.“

Musk flirtet mit neuer Partei

„Er muss nicht wieder zu uns kommen. Wenn er am Ende als Störfaktor bei denen wirkt, hilft das uns“, sagte Abgeordneter Jared Moskowitz (D-Fla.) dem Portal.

Musk scheint allerdings auch kein Interesse daran zu haben, sich den Demokraten anzuschließen. „Ist es Zeit, in Amerika eine neue Partei zu gründen, die tatsächlich die 80 Prozent in der Mitte repräsentiert?“, postete er Anfang der Woche auf X.