Oft, so Will Oldham, könne er nur verwundert lachen ob der Möglichkeit, „to participate in such a thing“. Sein Amüsement erschließt sich daraus, dass Ex-New-Traditionalist John Anderson („Swingin’“) sich hier im keltisch gefärbten „Downstream“ die Duett-Ehre gibt, derweil Tim O’Brien („Our Home“) die Bluegrass-Ecke abdeckt. Im Auftakt, „Turned To Dust (Rolling On)“, könnte man Oldham noch fast durch eine x-beliebige Country-Stimme ersetzen. Doch folgend bewegt er sich zwar weitgehend im Music-Row-Kanon, bleibt aber öfter ganz er selbst – im humorvollen „Tonight With The Dogs I’m Sleeping“, dem Waltz „Guns Are For Cowards“ oder vor der selbstbewusst beantworteten Frage: „Is My Living In Vain?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass das mit Top-Nashville-Musikern wie Pedal-Steeler Russ Pahl oder Geiger Stuart Duncan alles ziemlich mühelos zusammengeht, verantwortet nicht zuletzt Produzent David Ferguson, den Oldham schätzen gelernt hatte, als Johnny Cash „I See A Darkness“ coverte. Wär ja auch gelacht: Wer mit Cash in den Abgrund geblickt hat, kann sich über ein „Nashville“- Album nur noch amüsieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 2/25.