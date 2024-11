Ende 1970 war George Harrison mit seinem Triple-Album „All Things Must Pass“ plötzlich der erfolgreichste und künstlerisch potenteste Beatle. Und als habe er damit seinen Punkt gemacht, widmete er sich in den folgenden Monaten erst mal anderen Dingen: dem Concert For Bangladesh, schnellen Autos und seinem Garten, Krishna und Kokain. Das nächste Album ließ für damalige Zeiten ungeheuer lange auf sich warten.

Harrison war wieder obenauf und zeigte sich als Songwriter gereift

„Living In The Material World“, das schließlich im Sommer 1973 erschien, war dann weit mehr als ein Sequel zu einem erfolgreichen Blockbuster. Befreit vom Spector-Bombast, ohne unnötige Jams und Filler war dieses Album ein ganz eigener Planet. Die Lead-Single, „Give Me Love (Give Me Peace On Earth)“ verdrängte den Wings-Song „My Love“ von Platz 1 der US-Charts, Harrison war wieder obenauf und zeigte sich als Songwriter gereift. Er ging seinen spirituellen Weg weiter („Be Here Now“), ohne jedoch die weltlichen Probleme der Post-Beatles-Streitigkeiten hinter sich zu lassen („Sue Me, Sue You Blues“) oder gar seinen Humor zu verlieren. „Met them all here in the material world“, singt er, „John and Paul here in the material world/ Though we started out quite poor/ We got Richie on a tour/ Got caught up in the material world.“

Für alle, die weiterhin in die stoffliche Welt verstrickt sind, gibt es nun ziemlich verspätet zum 50. Jahrestag des Erscheinens eine auf 5000 Stück begrenzte „Super Deluxe“-Edition von „Living In The Material World“ mit einer sehr viel transparenter klingenden neuen Abmischung des Albums, Demos und Outtakes auf zwei LPs/ CDs und einer Blu-ray sowie einer Single mit einer bisher unveröffentlichten Version des für Ringo Starr geschriebenen Songs „Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)“, auf der Harrison mit Starr und The Band zu hören ist, die Ende 1968 eine entscheidende Rolle bei seiner Emanzipation von den Beatles gespielt hatten. Weitere Neueditionen gibt es als Doppel- und Einfach-LP bzw. -CD. Try some, buy some.