Die Trüffelschweine von Bella Union haben wieder zugeschlagen. Diesmal laden sie uns jedoch nicht zu einem Dream-Pop-Flug ein – obwohl Zeilen wie „When she l ­ooked into your eyes, all the words began to ­rhyme“ zum Abheben anregen. „Up­per Fern­tree Gul­ly“ tarnt sich zunächst als Heißluftballon, bis plötzlich die Gitarrenkreischen und die Pixies das Steuer übernehmen.

Fortan wechseln die Szenerien ständig: „I Can Be Your Per­so­nal Trai­ner“ swingt lässig aus dem Handgelenk, „­Round“ greift den Hymnencharakter des Neunziger-Alt-Rock auf – nicht nur hier fühlt man sich an Pave­ment oder Noah And The­ Whale erinnert, ohne dabei Mottenkugeln zu riechen. Unmöglich, dem Charme und der Cleverness des DIY-Genies Willem Smit nicht zu erliegen. Heer­lijk!