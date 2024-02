Neuer Sänger, diverse Produzenten, das fünfte Album – und endlich mit „Hold Me“ offiziell ein Liebeslied! Die Kanadier, nunmehr mit Jimmy Chauveau am Mikrofon, hauen ordentlich auf die Pauke und verpassen keine Bombast-Falle. Einen Preis für Schöpfergeist werden sie allerdings nicht einheimsen. Jeder Song dient dem Mitgrölen, tropft vor Pathos, besitzt eine gewisse Stadion-Kompatibilität – irgendwo zwischen Coldplay, George Ezra, Sam Fender und den Levellers. Zwischendurch immer wieder eine Irish-Pub-Fiedel oder ein simples Gitarrensolo. Textlich werden einem Plattitüden um die Ohren gehauen, bis das Phrasenschwein überquillt. „My home is you … I’m coming home …“ Nein, hier findet man nicht mal einen einzigen heimlichen Lieblingssong.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren