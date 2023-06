AC/DC: Brian Johnson singt Klassiker live bei Sam-Fender-Konzert

Brian Johnson ist am Samstagabend (10. Juni) bei einem Konzert von Sam Fender aufgetreten. Die Show im St. James‘ Park in Newcastle (Großbritannien) war sein erster Live-Auftritt seit dem Taylor-Hawkins-Tribute-Konzert im Wembley-Stadion im vergangenen Jahr.

Brian Johnson und Sam Fender singen gemeinsam AC/DC-Klassiker

Johnson sang am Samstagabend gemeinsam mit seinem Landsmann und Singer-Songwriter Sam Fender zwei Stücke aus dem AC/DC-Album „Back In Black“ vom Jahr 1980: den Titelsong und „You Shook Me All Night Long“.

Fender, der am zweiten von zwei Abenden im 50.000 Zuschauer fassenden Heimstadion von Newcastle United auftrat, stellte zunächst seinen ehemaligen Gitarrenlehrer Phil Martin auf der Bühne vor. Dann erklärte er dem Publikum, dass sie zwei AC/DC-Songs spielen würden. Hier fügte er hinzu: „Wir können aber keine AC/DC-Songs ohne die eine, die einzige Legende aus Geordie, den Sänger von AC/DC, Brian Johnson, spielen.“ Dann kam Johnson aus den Kulissen herein, wie auch „Loudersound“ berichtet. Von Fans aufgenommene Videos zeigen diesen Moment.

Videos vom Auftritt hier ansehen:

AC/DC tritt wieder mit Brian Johnson auf

AC/DC werden noch in diesem Jahr auf dem „Power Trip“-Festival in Kalifornien auftreten. Die Veranstaltung findet vom 6. bis 8. Oktober in Indio, Kalifornien (der Heimat des „Coachella“-Festivals) statt. „Power Trip“ wird von Guns N‘ Roses und Iron Maiden am Freitag, AC/DC und Ozzy Osbourne am Samstag und Metallica und Tool am Sonntag angeführt. Das Festival markiert außerdem die Live-Rückkehr von AC/DC mit Brian Johnson zum ersten Mal seit 2016. Auch ist es Ozzy Osbournes erstes komplettes Headline-Set seit seinem Rücktritt von der Tournee zu Beginn dieses Jahres.

Mehr über Sam Fender

Sam Fender trat an zwei Abenden für seine ersten Auftritte im St. James‘ Park in England auf. Der 29-jährige Sänger aus North Shields ist diesen Sommer und Herbst auf Europa-Tour. Am 2. September kommt Fender für ein Konzert nach München.