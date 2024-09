Das „Show“-Doppelalbum von The Cure dokumentiert ein nahezu komplettes Konzert der „Wish“-Tour aus Detroit. Diese Nachfolgeplatte widmet sich Raritäten, die die Band in Paris spielte, beim letzten Auftritt mit Gitarrist Porl Thompson – und ist die bessere Kollektion.

Robert Smith vermengt „One Hundred Years“ mit Hendrix’ „Purple Haze“, und „At Night“ gab es live vor 1993 noch gar nicht zu hören.

In „The Figurehead“ stellt Schlagzeuger Boris Williams unter Beweis, dass er stoischer trommelte als der Drumcomputer früherer Tage.

Der Chorgesang des Publikums in „Play For Today“ wurde derart einflussreich, dass fortan alle weltweiten Cure-Konzertgänger ihn imitierten. Bonus der Neuauflage: „ Shake Dog Shake“ und „Hot Hot Hot!!!“

„Songs of a Lost World“

Am Donnerstag (26. September 2024) wurde bestätigt, was schon seit einigen Wochen geraunt wurde: Das neue The-Cure-Album „Songs of a Lost World“ erscheint am 01. November dieses Jahres.

Wieviele Songs beinhaltet „Songs of a Lost World“?

Die Platte ist selbstbewusste acht Lieder kurz. Das markiert die kürzeste Anzahl an Liedern seit der Compilation „Japanese Whispers“ von 1983 beziehungsweise dem Studioalbum „Pornography“ von 1982.

Nach 30 Minuten ist also schon alles vorbei, oder was?

Ganz sicher nicht. Allein die erste Single, „Alone“, dauert sechseinhalb Minuten. Ihre bislang längste Auskopplung „Pictures Of You“ von 1989 dauert 7:32 Minuten, wurde für die Single-Veröffentlichung jedoch gekürzt. Die Live-Versionen der bisher bekannten Stücke demonstrierten Smiths bewährten Sinn für Epen. Unter 50 Minuten dürfte „Songs of a Lost World“ nicht dauern.

Welche Lieder sind schon bekannt?

„Alone“ ist die erste Veröffentlichung. Auf der Welttournee 2022/2023 präsentierten The Cure bereits folgende Songs: „Alone“, „I Can Never Say Goodbye“, „It Can Never Be The Same“, A Fragile Thing“, „And Nothing is Forever“ und „Endsong“. Sechs Stücke also. Falls alle auf „Songs of a Lost World“ landen, sind also sechs der acht Lieder bereits bekannt. Sämtliche Songs lassen sich auf YouTube als Live-Fassungen in guter Qualität anhören.