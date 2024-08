„Industrial Records begann als Untersuchung“, schrieb Genesis Breyer P‐Or­ridge 1986 in den Liner­notes zu „­TGCD1“, der ersten CD-Veröffentli­chung des Kollektivs. „Die vier Mit­glieder von Throb­bing Gris­tle wollten herausfinden, inwieweit man Klän­ge mutieren und collagieren, komple­xe, nicht unterhaltsame Geräusche in einer populärkulturellen Situation präsentieren und damit überzeugen und bekehren kann. Unsere Platten waren Dokumente von Haltungen, Erfahrungen und Beobachtungen von uns und anderen entschlosse­nen Außenseitern. Mode war ein Feind, Stil irrelevant“. Throb­bing Gris­tle untersuchten Musik auch als Geschäftsphänomen, ihr Label In­dustrial Records war zugleich Pa­ro­die und Verbesserungsvorschlag. „­TGCD1“ enthält zwei lange Stücke, die am 18. März 1979 in den Martello Street Studios auf einem TEAC-Acht­spurrekorder aufgenommen wur­den. Musik, die weniger durch kras­se Störgeräusche auffällt als durch unterschwellig grabende, pochen­de und schleifende Sounds. Eine Art Trance-­Musik aus den finstersten Winkeln urbaner Orte, mit ganz ei­genem, oft beruhigendem Reiz.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Third Mind Movements“ klingt dagegen deutlich songorientierter. Das Album entstand 2007 im Lon­doner ICA im Rahmen der „Desert­shore“-Sessions, einer Hommage der 2004 reformierten Band an das gleichnamige Album von Nico. Vor allem „The Man From No­where“ und die drei Movements von „The Third Mind“ haben eine enorme magische Kraft. Man denke an Musik und Co­ver des im gleichen Jahr veröffent­lichten Albums „Part Two“, das den tibetanischen Berg Kai­lash zeigt. Im Hinduismus gilt dieser traditionell als Wohnsitz Shivas. Ähnlich ent­rückt sind die Klänge, die Throb­bing Gris­tle hier mittels zerdehnter, zer­hackter Sam­ples und hypnotischer Beats zelebrieren, die so ewig und gleichmütig fließen wie die Wasser des Himalaja. Zwei essenzielle Al­ben und ein weiterer Beweis, dass die Bands des Industrial-Genres Throb­bing Gris­tle nie wirklich verstanden haben.