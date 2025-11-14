„Viva Marina – Marina One Hundred“

100 Jahre gibt es Marina Records noch nicht (zu wünschen wäre es aber). Auch 100 Songs finden sich nicht auf dieser fabelhaften Compilation, der vierten, auf die letzten Jahre ausgerichteten Auslese des Indie-Labels aus Hamburg. Der Hörer darf sich stattdessen als Trüffelschwein fühlen. Es gibt Klassiker (The Kingfishers, „Long Lost Friend“), Neues (James Kirk, „Iron Star“), Raritäten („Carousel“ von Shack als Uncut Version), Kuriositäten (David Scott von den Pearlfishers singt Taylor Swifts „The Last Great American Dynasty“) und einen perfekten Abgang mit Van Dyke Parks.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.