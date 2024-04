Nach elf Jahren meldet sich Richie Sambora mit seinem neuen Song „I Pray“ zurück. Der ehemalige Bon-Jovi-Gitarrist hat sich vorgenommen, bis zum 17. Mai wöchentlich einen neuen Track zu veröffentlichen. Mit „I Pray“ liefert er einen treibenden, durch Synthesizer unterstützen Rock-Song. Sein Comeback fällt mit dem 40. Jubiläum seiner ehemaligen Band Bon Jovi zusammen.

So klingt „I Pray“:

Sambora betet durch die Tiefen des Lebens

In der Strophe beschreibt der 64-Jährige eine schwierige Phase in seinem Leben, die sich anfühlt wie ein „grausamer, grausamer Witz“. So singt er: „Das ist das Leben, ich fühle mich durchlöchert, alle meine Ja’s wurden zu Nein’s, du kannst durch mich hindurch sehen.“ Dabei sei es dann auch „egal zu welchem Gott du sprichst.“ Im Chorus des neuen Songs hört sich der Sänger etwas optimistischer an: „Ich habe keine Ausreden. Ich bete, ich bete, ich bete, dass wir über uns hinauswachsen. Ich bete, ich bete, ich bete.“

Bon-Jovi-Comeback nicht ausgeschlossen

Richie Sambora verließ Bon Jovi 2013 einen Tag vor Tour-Beginn. Eine kontroverse Entscheidung, die er bis heute aber nicht bereut. Der Grund sei gewesen, dass er sich um seine damals 16-jährige Tochter Ava kümmern wollte. „Es war natürlich keine beliebte Entscheidung, aber ich hatte fast keine andere Wahl“, so Sambora gegenüber „People“. Sambora räumt damit die Gerüchte aus dem Weg, er sei von Bon Jovi gefeuert worden, und fügt hinzu: „Ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe. Es hat auf jeden Fall für unsere Familie funktioniert.“

Ein Comeback als Gitarrist bei Bon Jovi scheint allerdings gar nicht mal so unmöglich: „Ja, es könnte definitiv passieren. Es ist nur die Frage, wann jeder bereit ist, es zu tun. Es wird ein großes, massives Unterfangen sein“, erklärt Sambora weiter.

Mit seinem Comeback sollte sich der 61-Jährige allerdings etwas beeilen. Denn wie Jon Bon Jovi nun verraten hat, wäge er das Ende seiner Gesangskarriere ab. In einem Interview gegenüber „The Sunday Times“ zeigt sich der Sänger nachdenklich: „Es ist das erste Mal, dass ich das sage, aber wenn der Gesang nicht gut ist, wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich mal war, dann bin ich fertig“, verkündet er. Im Jahr 2022 unterzog sich Jon Bon Jovi einer aufwendigen Stimmband-Operation. Dieser chirurgische Eingriff sollte seiner Stimme helfen, wieder richtig zu funktionieren. Jahrelang hatte der Musiker nur mit großen Problemen singen können. Eines seiner Stimmbänder sei so dick wie ein Daumen gewesen, das andere hingegen so schmal wie sein kleiner Finger. Um die Stimmbänder wieder aufzubauen, sei ihm ein hochmodernes Implantat eingesetzt worden. Deshalb ist der Rocker noch heute in Therapie.