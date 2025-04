Der Oberste Gerichtshof hat angeordnet, dass die Regierung von Präsident Donald Trump die Rückkehr eines Mannes aus Maryland „erleichtern“ soll, der am 15. März irrtümlich in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador abgeschoben wurde, das für Menschenrechtsverletzungen bekannt ist.

Das von Konservativen kontrollierte Gericht entschied einstimmig. Wobei alle neun Richter eine Anordnung eines niedrigeren Gerichts zur Rückführung von Kilmar Abrego Garcia aus El Salvador unterstützten. Das Urteil verwies den Fall an die US-Bezirksrichterin Paula Xinis zurück. Die die Freilassung und Rückkehr in die USA anordnete.

Die Anordnung der Richterin „verpflichtet die Regierung ordnungsgemäß, die Freilassung von Abrego Garcia aus der Haft in El Salvador zu erleichtern. Und sicherzustellen, dass sein Fall so behandelt wird, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er nicht unrechtmäßig nach El Salvador geschickt worden wäre“, urteilte der Oberste Gerichtshof am Donnerstag. Es gab keine nennenswerten Gegenstimmen.

„Sofortige Freilassung von Herrn Abrego-Garcia“

Nach der Entscheidung des Gerichts erklärte Richter Xinis in einer Anordnung vom späten Donnerstag, dass die Regierung „alle verfügbaren Schritte unternehmen muss, um die Rückkehr von Abrego Garcia in die Vereinigten Staaten so schnell wie möglich zu ermöglichen“. Der Richter gab dem Justizministerium bis Freitag, 9:30 Uhr ET, Zeit, um mitzuteilen, wo sich Abrego Garcia befindet. Und welche Schritte unternommen wurden, um ihn zurückzubringen. Xinis setzte für Freitag um 13:00 Uhr ET eine persönliche Statuskonferenz für den Fall an.

In einem Schreiben an das Justizministerium im Anschluss an die Nachricht schrieb der Anwalt von Abrego Garcia, Andrew J. Rossman, dass sie „erwarten, dass die Vereinigten Staaten die sofortige Freilassung von Herrn Abrego-Garcia aus dem CECOT – heute Abend – ermöglichen und alle notwendigen Vorkehrungen für seine Rückkehr in dieses Land treffen. Unter anderem durch die Entsendung eines Flugzeugs nach El Salvador, um ihn nach Hause zu bringen.“ Rossman betonte, dass angesichts der „schwerwiegenden Gefahr für seine Sicherheit in El Salvador die Zeit drängt“.

Die Richter sagten getrennt voneinander, dass die Anordnung des Bezirksgerichts, Abrego Garcias Freilassung zu „bewirken“, möglicherweise einen Schritt zu weit gegangen sei. Das Justizministerium von Trump gab eine Erklärung ab, in der es versuchte, die Entscheidung als Sieg für seine Position darzustellen. „Wie der Oberste Gerichtshof richtig erkannt hat, ist es das ausschließliche Vorrecht des Präsidenten, die Außenpolitik zu führen. Durch die direkte Erwähnung der der Exekutive geschuldeten Achtung zeigt dieses Urteil einmal mehr, dass aktivistische Richter nicht befugt sind, die Kontrolle über die Befugnis des Präsidenten zur Führung der Außenpolitik zu übernehmen.“

Die Entscheidung vom Donnerstag erging, nachdem das Heimatschutzministerium zugegeben hatte, dass es Abrego Garcia aufgrund eines „Verwaltungsfehlers“ zu Unrecht in ein Gefängnis in El Salvador abgeschoben hatte. Xinis in Maryland ordnete letzte Woche an, dass die Regierung die Rückkehr von Abrego Garcia arrangieren solle. Aber die Trump-Regierung legte Berufung gegen das Urteil ein. Sie argumentierte, dass sie nicht befugt sei, Abrego Garcia zurückzubringen. Weil er sich in der Haft von El Salvador befinde.