Trump wollte llegale „Ideen“ daran hindern, in die USA einzureisen

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) von Donald Trump hat stolz verkündet, dass sie alles stoppen wird, was illegal die Grenze überquert. Dazu gehören Menschen, Geld, Produkte. Und … Ideen?

In Beiträgen, die am Donnerstag auf X und Instagram veröffentlicht – und später gelöscht – wurden, erklärte ICE , dass sie alle „Ideen“ aufhalten würden, die versuchen, „illegal“ in die USA einzureisen. Welche Idee ist in den Vereinigten Staaten de facto illegal? Keine. Aber das hat die Trump-Regierung nicht davon abgehalten, immer mehr Personen aufgrund ihrer Ideologie und politischen Überzeugungen ins Visier zu nehmen. Und sie inhaftieren und abschieben zu lassen.

Die US-Regierung ist zwar befugt, Reisenden und Antragstellern die Einreise zu verweigern. Etwa, wenn Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit bestehen oder Verbindungen zu kriminellen Organisationen bestehen. Das Immigration and Nationality Act von 1990 kodifizierte jedoch Bemühungen , die Verweigerung der Einreise von Besuchern und Migranten nur aufgrund politischer oder ideologischer Überzeugungen zu verbieten. Obwohl die Beamten der Einwanderungsbehörde immer noch einen großen Ermessensspielraum haben. Sie können Antragstellern die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigern.

Über 300 Studenten und Akademiker aufgrund ihrer politischen Ideologie von einer Ausweisung bedroht

Mike Alvarez, ein Sprecher von ICE, sagte in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE, dass der Beitrag „ohne ordnungsgemäße Genehmigung gesendet wurde und nicht hätte geteilt werden dürfen“. Und fügte hinzu, dass „Ideen“ besser als „geistiges Eigentum“ hätten bezeichnet werden sollen.

Ungeachtet dessen waren die Beiträge Anlass zur Sorge, wenn man bedenkt, dass ICE und die Trump-Administration offenbar hart gegen Personen vorgehen, die Ansichten äußern, die nicht mit denen des Präsidenten übereinstimmen.

Seit Wochen verhaftet und deportiert die Trump-Regierung Inhaber einer Green Card. Weil sie an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen haben. Darunter viele Studenten und Lehrer an renommierten amerikanischen Universitäten. Laut Außenminister Marco Rubio sind derzeit über 300 Studenten und Akademiker aufgrund ihrer politischen Ideologie von einer Ausweisung bedroht.

Am Donnerstag erhielt die Associated Press ein Memo , das von Rubio unterzeichnet wurde. Es legte Trumps Befugnis zur Abschiebung von Mahmoud Khalil dar, einem legalen Einwohner und Demonstranten der Columbia University. Die Regierung hatte versucht, ihn ohne ordnungsgemäßes Verfahren abzuschieben. Er befindet sich weiterhin in ICE-Haft, ohne dass Anklage erhoben wurde. In dem Memo wurde kein kriminelles Verhalten von Khalil behauptet. Stattdessen schrieb Rubio, dass seine weitere Anwesenheit in den Vereinigten Staaten „möglicherweise schwerwiegende nachteilige außenpolitische Folgen haben und ein zwingendes außenpolitisches Interesse der USA gefährden würde“.

„Antisemitische Aktivitäten“

Anfang dieser Woche gab das Department of Homeland Security (DHS), das ICE beaufsichtigt, bekannt, dass die U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) damit beginnen werden, die sozialen Medien von Nicht-Staatsbürgern auf „antisemitische Aktivitäten“ zu überwachen.

„USCIS wird Social-Media-Inhalte, die darauf hindeuten, dass ein Ausländer antisemitischen Terrorismus, antisemitische Terrororganisationen oder andere antisemitische Aktivitäten befürwortet, unterstützt, fördert oder unterstützt, bei der Beurteilung von Anträgen auf Einwanderungsleistungen als negativen Faktor in jeder Ermessensanalyse von USCIS berücksichtigen. Diese Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft“, heißt es in der Ankündigung des DHS.

Angesichts der jüngsten Maßnahmen der Trump-Regierung gehören zu den Aktivitäten, die offensichtlich eine Inhaftierung und Abschiebung rechtfertigen, auch Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen durch das israelische Militär.

„Kennzeichen von Faschismus und Tyrannei“

In einer Stellungnahme gegenüber Rolling Stone sagte Sean Vitka, Geschäftsführer des Demand Progress Education Fund: „Ideen können in einer freien Gesellschaft nicht illegal sein. Und Drohungen, die auf ihnen basieren, sind ein Kennzeichen von Faschismus und Tyrannei. Dies ist eines der bisher deutlichsten Beispiele dafür, wie Trump und seine Verbündeten die freie Meinungsäußerung absichtlich einschränken. Das Ziel ist es, Menschen Angst zu machen. Sie zum Schweigen zu bringen. Und unsere verfassungsmäßigen und Menschenrechte auf grundlegendster Ebene zu untergraben.“

„Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ist keine Gedankenpolizei. Sollte auch nie eine sein. Aber sie wollen uns glauben machen, dass sie es sind“, fügte Vitka hinzu. „Derzeit ist die ICE für die Menschen in den Vereinigten Staaten gefährlicher als die Ideen, die sie angeblich überwachen soll.“