Ed Sheeran: Zusatztermin in München am 30. Juli 2018



Zeitweise brach die Ticket-Seite zusammen: Alle wollen im nächsten Jahr Ed Sheeran sehen. Für den Gig im Münchner Olympiastadion (29. Juli) sollen nach Veranstalterangaben bereits 60.000 Karten abgesetzt worden sein.

Deshalb gibt’s dort einen Zusatztermin: 30. Juli 2018. Der Vorverkauf startet sofort.

Wann gab’s das zuletzt: Zwei Konzerte eines Künstlers im Münchner Olympiastadion hintereinander?

Für alle anderen Gigs (s.u.) gibt es noch Tickets: www.eventim.de.

Pro Kunde pro Show können maximal vier Karten erworben werden. Auch für den Zusatztermin werden Tickets nur personalisiert verkauft, d.h. der Name des Ticketkäufers wird auf die Tickets aufgedruckt. Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen, die zweite (und gegebenenfalls dritte und vierte) Person erhält nur gleichzeitig mit der sich ausweisenden Person Zutritt. Auf Verlangen ist ebenfalls die Buchungsbestätigung nachzuweisen. Die Tickets sind nicht übertragbar.

ED SHEERAN: STADION-TOUR 2018