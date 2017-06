Ed Sheeran kommt im Sommer 2018 für vier Mega-Auftritte nach Deutschland. Er wird in den Olympiastadien in Berlin (19.07.) und München (29.07.), sowie auf dem Flughafen in Essen (22.07.) und der Trapprennbahn in Hamburg (25.07.) auftreten.

Bereits im März sprach Sheeran im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über eine Open-Air-Tour. Auf die Frage, welchen Rekord er eines Tages erreichen möchte, antwortete der Brite: „Ich würde es lieben, mal in deutschen Stadien zu spielen.“ Insgesamt umfasst seine Tournee 25 Stationen in ganz Europa. Unter anderem wird er zweimal im Londoner Wembley-Stadion auftreten.

Personalisierte Tickets

Die Tickets dafür sind ab 65 Euro und ab Samstag, den 8. Juli, um 11 Uhr ausschließlich online unter auf eventim erhältlich. Pro Bestellung können maximal vier Karten erworben werden. Besonderheit: Um dem sogenannten Ticketzweitmarkt, absurden Preisen und Fan-Abzocke einen Riegel vorzuschieben, werden die Tickets personalisiert verkauft, das heißt der Name des Ticketkäufers wird auf die Tickets aufgedruckt.

Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen, die zweite (und gegebenenfalls dritte und vierte) Person erhält nur gleichzeitig mit der sich ausweisenden Person Zutritt. Auf Verlangen ist ebenfalls die Buchungsbestätigung nachzuweisen. Die Tickets sind nicht übertragbar.

Ed Sheeran – Deutschlandtour 2018