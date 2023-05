Riley Keough würdigt Lisa Marie Presley am ersten Muttertag seit ihrem Tod

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Riley Keough hat ihrer Mutter Lisa Marie Presley am Muttertag, der auf den gestrigen Sonntag (14. Mai) fiel, einen Post auf ihren Social-Media-Kanälen gewidmet. Es war der erste Muttertag seit dem Tod der einzigen Tochter von Elvis Presley. Sie war am 12. Januar 2o23 im Alter von 54 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben. „Ich hatte das Glück, die beste und liebevollste Mutter zu haben, die ich mir hätte wünschen können“, schrieb Keough in der Überschrift des Beitrags.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Riley Keough (@rileykeough)

Empfehlung der Redaktion Lisa Marie Presleys Halbbruder Navarone Garibaldi findet ihren Tod immer noch „surreal“

Zahlreiche Follower:innen und Prominente, darunter Naomi Campbell und Lindsay Lohan, kommentierten den Post, in dem Lisa Marie Presley, Danny Keough und deren gemeinsame Tochter Riley Keough als Kleinkind zu sehen sind.

Der Tod der Singer-Songwriterin Anfang diesen Jahres kam nur wenige Tage nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt bei den Golden Globes 2023, wo Austin Butler für seine Rolle als Elvis im gleichnamigen Biopic den Preis als bester Schauspieler erhielt.

Lisa Maries Mutter, Priscilla Presley, schrieb in einem Statement: „Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist. Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe“.