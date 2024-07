Am 7. Juli 2024 wird Ringo Starr seinen 84. Geburtstag auf besondere Weise feiern: mit seiner jährlichen Peace & Love Kampagne, die eine „Welle der Harmonie über den Planeten bringen“ soll. In 34 Städten weltweit sind „Peace & Love“-Feiern geplant, die bereits für Aufsehen sorgen.

Zusammen mit seiner Frau Barbara Starkey wird Ringo in Los Angeles von einer illustren Gästeliste umgeben sein, darunter Prominente wie Joe Walsh, Fred Armisen und Ed Begley Jr. Auch musikalische Größen wie Ben Harper, Greg Leisz und Don Was werden anwesend sein, um Ringos Songs mit Tribute-Auftritten zu ehren.

Unterstützung aus dem All

Die Feierlichkeiten gipfeln um 12 Uhr Ortszeit mit dem traditionellen „Peace and Love“-Ausruf, der sowohl live in Los Angeles als auch in den 34 weiteren Städten weltweit erfolgen wird. Die NASA unterstützt diese Botschaft, indem sie Friedens- und Liebesbotschaften über ihre sozialen Medien und ins Universum sendet.

Ringo: „OK Peace & Love, here we go again! Danke, dass ihr mich an meinem Geburtstag begleitet. Ich bin euch allen so dankbar, dass ihr mir geholfen habt, Peace & Love zu promoten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die weltweiten Feierlichkeiten erstrecken sich über eine Vielzahl von Zeitzonen, von Sydney und Tokio bis hin zu Barcelona und New York – aber auch Halle in Deutschland.

Kaffee mit einer Prise Frieden und Liebe

Auch Unternehmen wie Starbucks beteiligen sich an der Initiative, indem sie in Tausenden von Filialen weltweit spezielle Playlists abspielen, um die Botschaft von Frieden und Liebe zu unterstützen.

Musikfans können ab dem 1. Juli auf dem Beatles-Kanal von SiriusXM spezielle Programme zu Ringos Geburtstag hören. Die App ist unter folgendem Link erreichbar: SiriusXM App-Link zum The Beatles Channel.

Ringo Starrs Aufruf ist klar: „Frieden und Liebe – schließt euch mir einfach in euren Gedanken an, oder im Bus oder wo auch immer ihr am 7.7. seid, macht einfach Peace & Love um 12 Uhr eurer Ortszeit.“