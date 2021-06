Ringo Starr lässt Klage gegen Sex-Toy-Hersteller fallen

Singer-Songwriterin Alex Mayr veröffentlicht mit „Zeit“ ihr drittes Video aus ihrem kommenden Album „Park“.

Mit ihrem neuen Video hinterfragt die Mannheimer Singer-Songwriterin Alex Mayr, wo wir in unserem Leben Prioritäten setzen:„Was am Ende bleibt ist nicht die Ewigkeit/ Was am Ende fehlt ist nur verlorene Zeit“. Was die Künstlerin damit meint, wird schnell klar: „Die Freunde sehen, früh schlafen gehen/ Keine Zeit, keine Zeit“. Egal ob es die Meditation ist, die Wanderung, der Arztbesuch oder eben ganz einfach Quality Time mit den Liebsten. Alex Mayr erteilt eine Absage an das Hinterherjagen von materiellen Luftschlössern. Vielleicht schafft man es im Leben zum Haus mit Garten, Pool und voller Garage — aber um welchen Preis? „Was…