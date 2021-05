Der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr hat in dem Frage-Format „Colbert’s Quetstioner“ des US-Satirikers Stephen Colbert auf die Frage „Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Song hören könntest, welcher wäre es?“ erzählt, welcher Beatles-Songs sein liebster sei. Ohne zu zögern nannte er den Titel „Come Together“, der 1969 auf dem legendären „Abbey Road“-Album erschien.

Empfehlung der Redaktion Wie Paul McCartney zum „Antreiber“ der Beatles wurde

Starr erklärte diese Wahl daraufhin so: „Es gibt viele andere Favoriten, aber wenn Sie einen wollen, kann ‚Come Together’ nicht schlecht sein.“ Weiter sagte er zu dem Song: „Ich denke einfach, dass es perfekt mit der Band und dem Song funktioniert hat und John [Lennon] darin einfach John ist. Ich habe diesen Moment geliebt.“

An einer anderen Stelle in dem Frage-Format teilte der 80-Jährige außerdem seine Gedanken über das, was möglicherweise nach dem Tod folgen könnte. „Ich denke, wir kommen in den Himmel“, so Starr.

Weiter mutmaßte er, dass der Himmel „großartig“ sei, aber man nicht all zu lange dort bleibe. Der Ex-Beatle glaube nämlich: „Du musst dich irgendwann wieder zusammenreißen und dich mit all dem befassen, womit du keinen Zugang gefunden hast, als du das letzte Mal hier warst.“

Wie er sich den Rest seines Lebens vorstelle, beantwortete er ebenfalls entschlossen: „Es wird großartig.“