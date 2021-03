Ringo Starr über neue Beatles-Doku: „Sie zeigt, dass wir uns geliebt und auch gestritten haben – wie eine Familie“

Wie angekündigt, will „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson will seine Zuschauer mit seiner neuen Beatles-Dokumentation, „Get Back“, die im August erscheinen soll, „auf eine Reise in die Vergangenheit zu den intimen Aufnahme-Sessions der Beatles“ mitnehmen. Man werde die Band aus einem bisher unbekannten Blickwinkel sehen.

Ringo Starr sprach kürzlich in einem Interview mit Stephen Colbert über den Film, der das Publikum „in die Zeit während eines entscheidenden Moments der Musikgeschichte zurückversetzen“ soll.

Starr und McCartney gefällt’s

Starr befindet, dass Jacksons Doku authentisch die besseren Tage der Band eingefangen habe: „Der Film beweist, dass meine wichtigste Erinnerung an die Beatles die Zeit der Freude waren.“ Er fügte hinzu: „Ich liebe es, muss ich sagen, weil es zeigt, wie es war. Es erinnert mich einfach daran – auch wenn wir Streit hatten, wie jede Familie – dass wir uns geliebt haben, und das zeigt der Film.“

Auch Paul McCartney feiert „Get Back“ als ein authentisches Porträt der Beatles in ihren zwei letzten gemeinsamen Jahren. In einem Interview mit BBC6 Music erklärt McCartney, dass ihm schon nach ein paar gezeigten Ausschnitten klar wurde: „I love it!“

„The Beatles: Get Back“ soll im August 2021 in die Kinos kommen.