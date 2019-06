Rock am Ring 2019 – der Sonntag: Die besten Live-Momente von Slipknot und Co. hier sehen

Besser hätten es sich die Veranstalter von Rock am Ring (fast) gar nicht ausmalen können: Bis auf das stürmische Wetter zu Beginn verlief das Festival nach Plan und vor allem friedlich – für eine Ausmaße, die einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern gleichkommen, eigentlich immer wieder erstaunlich. Die Polizei vermeldete am Sonntagnachmittag, dass es unter den 85.000 Zuschauern lediglich zwölf Mal zu Körperverletzungen gekommen sei und klauende Banden seien dieses Jahr ferngeblieben. Weiterlesen „3 Poperzen singen ihre Terzen“: Die Ärzte und ihr phänomenales Comeback bei Rock am Ring 2019 Ein Eindruck, der sich auf dem Festival-Gelände immer wieder durch ausgelassene Stimmung und kollegiale Gesten unter den Fans bestätigte. Sogar die „scheiß Tribüne“ verbündete sich ab und an mit dem gewöhnlichen Volk und ließ es Freibier in leere Plastikbecher regnen.

Die Fotos von Sonntag bei Rock am Ring 2019

Slipknot haben für ihr Comeback groß aufgefahren – etliche LED-Leuchtwände, auf denen herumgeturnt werden kann, dazu Trommeln in luftiger Höhe, ein Laufband für schaurige Asylum Walks und jede Menge Pyro machten die Show zu einem unterhaltsamen Ausdauer-Training:

Setlist von Slipknot bei Rock am Ring 2019

People = Shit

(sic)

Get This

Unsainted

Disasterpiece

Before I Forget

The Heretic Anthem

Psychosocial

The Devil in I

Prosthetics

Vermilion

Custer

Sulfur

All Out Life

Duality

Zugabe:

Spit It Out

Surfacing

Und wieder einmal haben sie es ganz knapp geschafft, sich und die Welt vor Satan zu retten. Bei der herrlichen Metal-Seifenoper von Tenacious D feierte das Publikum vor der Volcano Stage ausgelassen mit und groovte auch zum inzwischen obligatorischen Sax-a-Boom-Solo ausgelassen mit:

Setlist von Tenacious D bei Rock am Ring 2019

JB JR Rap

Woman Time

Save The World

Post-Apocalypto Theme (Reprise)

Rize of the Fenix

Low Hangin‘ Fruit

Sax-a-Boom

Roadie

Kickapoo

Beelzeboss (The Final Showdown)

The Metal

Dude (I Totally Miss You)

Kielbasa

Tribute

Wonderboy

Double Team

Fuck Her Gently

Im Doppelpack wird’s noch besser: Marteria & Casper setzen bei Rock am Ring ihren Siegeszug fort und animierten die Zuschauer, auch nach dem Abriss von Slipknot noch weiter zu feiern.

Setlist von Marteria & Casper bei Rock am Ring 2019

1982 (Als ob’s gestern war)

Champion Sound

Adrenalin

Endboss

Auf und davon

Scotty beam mich hoch

Im Ascheregen

Chardonnay & Purple Haze

Supernova

So perfekt

Die letzte Gang der Stadt

Kids (2 Finger an den Kopf)

Alles verboten

Ich rolle mit meim Besten (Haftbefehl-Cover)

Mittelfinger hoch

Alles verboten 2

Lang lebe der Tod

Willkommen in der Vorstadt

Bengalische Tiger

Sirenen

Adrenalin (Firestarter Remix)

Zugabe:

Absturz

OMG!

Jambalaya

2018 (Gratulation)

Kritik an selbsternannten Professoren an der Currywurst-Bude und deutschen Türkei-Touristen ohne Weitblick – Adam Angst sorgte bereits am Sonntagnachmittag für einen gerammelt vollen Moshpit an der Alternastage:

