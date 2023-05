Hurricane und Southside Festival 2023: Timetable bekannt gegeben

Die Schwesterfestivals Hurricane und Southside Festival haben ihre Zeitpläne bekanntgegeben. Da die beiden Veranstaltungen zeitgleich stattfinden, vom 16. bis zum 18. Juni, weichen die Zeitpläne voneinander ab. Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick.

Timetable: Southside Festival

Auf dem Southside, das in Neuhausen ob Eck stattfindet, spielen am Freitag Queens of the Stone Age um 20.30 Uhr auf der Green Stage, gefolgt von den Ärzten um 22.30 Uhr. Zeitgleich zu Farin Urlaub & Co. werden BHZ die Red Stage abreißen.

Samstags treten Billy Talent um 23 Uhr auf der Green Stage auf, um 0.30 Uhr müssen sich Besucher:innen zwischen Kraftklub auf der Blue Stage und Alle Farben auf der White Stage entscheiden. Den Abschluss des Southside Festivals bilden am Sonntag Muse um 22.30 Uhr auf der Green Stage.

Den kompletten Timetable des Southside Festival findet ihr auf der Website des Festivals.

Timetable: Hurricane Festival

Beim Hurricane, das in Scheesel ausgerichtet wird, treten die Samstags-Acts des Schwesterfestivals bereits am Freitag auf. Um 20.30 Uhr spielt Peter Fox auf der Green Stage, dem um 23 Uhr Billy Talent folgen. Auch Kraftklub behalten ihren Zeit-Slot und treten um 0.30 Uhr auf der Blue Stage auf.

Der Hurricane-Samstag entspricht in etwa dem Sonntag des Southside Festivals. Casper beendet den Tag mit seinem Konzert um 0.30 Uhr auf der Blue Stage, davor spielen zeitgleich Muse und Badmómzjay auf der Green, beziehungsweise der Red Stage.

Somit bleiben für den Sonntag des Hurricane Festivals noch Die Ärzte, Placebo, BHZ und weitere Acts, die auf dem Southside bereits am Freitag auftraten.

Den exakten Zeitplan des Hurricane gibt es auf der Website nachzulesen.