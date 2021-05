Rock am Ring und Rock im Park: Green Day, Offspring, Volbeat – Die ersten Bands für 2022

Laut Cooper habe Hendrix beim Kiffen gesagt: „Wir sind in einem Raumschiff.“

Alice Cooper hat von seiner allerersten Drogenerfahrung berichtet und verraten, dass Jimi Hendrix daran beteiligt gewesen sei. Im Zuge dessen erzählte der 73-Jährige auch von seiner schlimmsten Drogenerfahrung, die er erlebt habe, in seiner Heimatstadt Detroit. Jahrzehnte lang erfüllte Alice Cooper das gängige Rockstar-Klischee: grenzwertige Bühnenshows, Drogenexzesse und ein genereller Hang zur Sucht, wie er selbst zugab. Seit fast 40 Jahren lasse er zwar schon von allem die Finger, trotzdem ließen es sich die Moderatoren Ralph Sutton und Big Jay Oakerson in dem US-amerikanischen Comedy-Podcast „The SDR Show“ nicht nehmen, Fragen zu Coopers Drogenvergangenheit zu stellen. „Weed war die erste…