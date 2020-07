Alle Infos zur „Rock am Ring“- und „Rock im Park“-Ticket-Rückerstattung 2020

Das wegen der Corona-Maßnahmen ausgefallene Konzert wird nicht nachgeholt. Dafür wird es durch einen anderen Auftritt ersetzt.

Xavier Naidoo wird nicht wie zunächst angedacht im kommenden Jahr beim „Summer In The City“-Festival im Volkspark in Mainz auftreten. Ursprünglich wollte der Soul-Sänger bereits dieses Jahr spielen, musste aber wie viele andere aufgrund des Großveranstaltungsverbots während der Corona-Pandemie darauf verzichten. Eine Verlegung auf einen Termin im nächsten Jahr kommt nun - auch nach Kritik von Politikern - nicht zustande. Das ausgefallene Konzert werde nicht nachgeholt, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalter. Aber es werde durch ein Konzert auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen am 6. Juni 2021 mit einem anderen Veranstalter ersetzt. Mainzer Politiker wirkten auf Veranstalter ein…