„Rocking in Wien“: Wanda kündigen ein neues Album an

Keep on rocking: Wanda

Mit der Single „Rocking in Wien“ haben Wanda am Freitag (18.03.) ihr fünftes Studioalbum für den 30. September dieses Jahres angekündigt. Ein genauer Titel ist noch unter Verschluss. „Die Texte pendeln wie immer zwischen Nachdenklichkeit und Nonsens. Es geht um Leben, Liebe und Tod“, so der Kopf der Band Marco Michael Wanda in einem Interview mit dem österreichischen Boulevard-Blatt „Kronen Zeitung“. Heller, lauter und schneller als der Vorgänger sei die Platte geraten – und finde damit zur ursprünglichen Wanda-DNA zurück.

Mein Glaube ist der Wodka und der Wodka mein Grab

Das neue Stück kommt als Persiflage eines merklich absterbenden Rock’n’Roll-Gestus und Loblied auf den Exzess daher: „Einer nach dem ander’n hört zum Rauchen und zum Saufen auf / Und alle geh’n sie Joggen im Park / Tragischerweise bin ich anders drauf / Mein Glaube ist der Wodka und der Wodka mein Grab“, heißt es gleich zu Beginn des Dreiminüters. Dabei habe der Wiener Frontmann während des Lockdowns selbst damit begonnen, sich zu ertüchtigen: „Ich mache Sport, damit ich weiterhin Wodka saufen kann“, so Wanda.

Empfehlung der Redaktion Wanda-Sänger wurde für Klinsmann-Trikot vermöbelt