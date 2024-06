Auf der „One Last Time“-Tour spielt Rod Stewart Hits aus seiner 50-jährigen Musikkarriere. Während seiner Reise durch Europa macht der 78-Jährige seit Mai mehrere Stopps in Deutschland. Nachdem der Rocker bereits in diversen Städten wie Hannover, Stuttgart, Nürnberg und Mönchengladbach Gigs auftrat, wird er nun am Donnerstag (14. Juni) auf die Bühne der Leipziger Quarterback Arena kommen. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier.

Tickets

Tickets für Rod Stewarts Konzert in Leipzig sind noch über Eventim erhältlich. Fans können Konzertkarten mit Sitzplatz ergattern, die sich in einem Preisspektrum von 99 bis 133,50€ befinden.

Zeiten

Der Gig soll um 20 Uhr starten und bis 23 Uhr gehen. Besucher:innen können allerdings bereits ab 18 Uhr in die Arena.

Support & Setlist

Ob Rod Stewart eine Vorband haben wird und um wen es sich handelt, ist bislang unbekannt. Vorher spielte der Sänger auf seinem Konzert in Mönchengladbach eine Mischung aus seinen eigenen Klassikern und Cover anderer Bands, die wahrscheinlich genauso in seinem Set in Leipzig beinhaltet sein werden:

Just Can’t Get Enough (Depeche Mode song) (Short Intro)

Scotland the Brave

Addicted to Love (Robert Palmer cover)

You Wear It Well

Ooh La La (Faces song)

It’s a Heartache (Bonnie Tyler cover)

Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me)

Forever Young (Rod Stewart first wardrobe change)

Passion

Baby Jane

The First Cut Is the Deepest (Cat Stevens cover)

I Don’t Want to Talk About It (Crazy Horse cover)

Maggie May

I’d Rather Go Blind (Etta James cover)

Young Turks

Downtown Train (Tom Waits cover)

I’m So Excited (The Pointer Sisters cover)

Handbags and Gladrags (Mike d’Abo cover)

Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)

You’re in My Heart (The Final Acclaim)

Have I Told You Lately (Van Morrison cover)

Lady Marmalade (The Eleventh Hour cover)

It Takes Two (Kim Weston cover)

Some Guys Have All the Luck (The Persuaders cover)

One More Time

Anfahrt & Parken

QUARTERBACK Immobilien ARENA

Am Sportforum 2

04105 Leipzig

Ab Leipzig-Hauptbahnhof können Konzertbesucher:innen die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 8, und 15 bis zur Haltestelle „Waldplatz/Arena“ nehmen und sind so nach einer siebenminütigen Fahrt direkt vor der Arena.

Für die Anfahrt mit dem Auto bietet sich die Autobahnen A14 bis zur Anfahrt „Leipzig-Mitte“, A 9 bis „Leipzig-West“ oder A 38 bis „Leipzig-Süd“ an. Anschließend sollte bis zur Innenstadt gefahren und ab dort die Beschilderung nach „Sportforum“ gefolgt werden. Zwar bietet die Arena Parkplätze an, allerdings sind dies begrenzt. Dementsprechend verweist der Veranstalter auf „Park & Ride“-Anlagen, die sich in der Nähe der Konzerthalle befinden.