Rod Stewart will den Rock’n’Roll hinter sich lassen

Rod Stewart hat in einem neuen Interview verraten, dass er dem Rock’n’Roll den Rücken kehren möchte. Der 73-Jährige wolle seine UK-Tour mit Boy George und seiner Band Culture Club noch zu Ende spielen. „Ich gehe nicht in Rente, aber ich möchte meinen Blick richten auf …Ich hatte großen Erfolg mit ‚The Great American Songbook‘, all-American Standards, und ich habe neulich ein Swing-Album mit Jools Holland gemacht, das nächstes Jahr rauskommen wird, also möchte ich in diese Richtung gehen“, sagte Stewart. „Ich will einfach dieses ganze Rock’n’Roll-Zeug hinter mir lassen – für eine Weile, vielleicht“, fügte er hinzu.

‚Everything has to come to an end sooner or later‘

Singer Rod Stewart has told #BBCBreakfast he’s giving up rock and roll as he prepares to go on tour with Boy Georgehttps://t.co/Y29oI6E5Pk pic.twitter.com/odrQmQkOlT

