Roger-Waters-Konzert in München findet statt

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Das geplante Konzert von Roger Waters am 21. Mai in München findet statt. Nach der angekündigten Konzertabsage in Frankfurt wurde auch in der bayrischen Landeshauptstadt darüber diskutiert, den Auftritt des umstrittenen Musikers zu untersagen.

Der Stadtrat erklärte, über keine rechtliche Grundlage zu verfügen, um den Vertrag mit dem Konzertveranstalter außerordentlich zu kündigen. Stattdessen würden in der Stadt Aktionen für Völkerverständigung und gegen Antisemitismus geplant werden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD dagegen strebt an, mit der Landesregierung eine gesetzliche Basis zu schaffen, um in Zukunft bei ähnlichen Fällen Auftritte verbieten zu können.

Nach vermehrten antisemitisch zu deutenden Aussagen und seinen gegenüber Joe Biden und NATO kritischen Äußerungen vor dem UN-Sicherheitsrat, ist das Ex-Pink-Floyd-Mitglied immer weiter in die Kritik geraten. Ihm Rahmen seiner „This Is Not A Drill“-Tour spielte er am 17. März das erste Europa-Konzert in Lissabon, auch dort hatte es im Vorfeld Diskussionen über eine Absage gegeben.

Waters will auftreten, aber für München herrscht nun erstmal Klarheit. Wie es in den anderen Städten, beispielsweise Berlin, weitergeht, und ob die Entscheidung in München darauf Auswirkungen haben wird, bleibt abzuwarten.