Roger Waters zeigt ersten Ausschnitt seiner „The Dark Side Of The Moon“-Neuauflage

Roger Waters hat einen ersten Einblick in seine Neuauflage von „The Dark Side Of The Moon“ gewährt. Bei YouTube ist in einem kurzen Clip der Anfang der neuen Version des Liedes „Us And Them“ zu hören. Das Pink-Floyd-Album feierte am 1. März sein 50. Jubiläum. Wann Waters seine Neuinterpretation veröffentlichen wird, ist noch unklar.

„Als wir die gekürzten Songs für die Lockdown Sessions aufgenommen haben, leuchtete das 50. Jubiläum von ‘The Dark Side Of The Moon‘ noch unscharf am Horizont. Es kam mir so vor, als könnte ‚The Dark Side Of The Moon‘ ein geeigneter Kandidat für eine ausgewogene Nachbearbeitung sein, um dem Original Tribut zu zollen, aber auch um die politische und emotionale Botschaft des ganzen Albums nochmal neu zu adressieren“, schreibt Rogers unter dem Ausschnitt.

Durch seine „politischen Botschaften“ ist der 79-Jährige vermehrt in die Kritik geraten. Sein Konzert in der Festhalle in Frankfurt a.M. steht kurz vor der Absage, und auch in anderen Städten wird darüber diskutiert, ob seine Auftritte stattfinden können, oder nicht. Grund dafür waren Rogers Unterstützung der von mehreren Regierungen und Parlamenten – darunter auch Deutschland – als antisemitisch eingestuften BDS-Kampagne und der Relativierung des Holocaust. Seine Äußerungen können als antisemitisch gedeutet werden, und er arbeitet mit antisemitisch zu deutender Symbolik, wie der Abbildung eines Davidsterns auf einem Schwein. Zudem sprach er im Februar diesen Jahres vor der UN-Vollversammlung über den russisch-ukrainischen-Krieg und kritisierte die Rolle Bidens und der NATO – wofür er starken Gegenwind bekam.