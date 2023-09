Roger Waters: Preview seines „Dark Side Of The Moon Redux“

Am Donnerstagabend (14. September) gab Roger Waters eine Preview seiner bevorstehenden Neuaufnahme der 1973er Platte „The Dark Side Of The Moon“. Eine ausgewählte Gruppe von Fans in New York konnte das Album zum ersten Mal in voller Länge hören. Per Video machte der ehemalige Pink-Floyd-Bassist Anmerkungen zu den einzelnen Tracks.

„Ihr seid die Ersten, die in einem Raum sitzen und es hören“, sagt Waters vor Beginn des Albums. „Ich habe vielleicht keine 47 Minuten durchgehalten, aber ich habe es gehört. Ich geh pissen und hole mir vielleicht ein halbes Glas billigen Weißwein … dreht den Mist auf!“

Der „Redux“ wurde bereits Anfang des Jahres von Waters angekündigt. Er soll alle Songs der originalen LP enthalten, jedoch mit ein Paar Veränderungen. So sprach der Bassist für „Speak To Me“ ein Gedicht ein, welches er zuvor geschrieben hatte. „On The Run“ bekam Lyrics, nach „einer Offenbarung“, die der Musiker 2021 hatte.

Waters singt auch die Parts des Ex-Kollegen David Gilmour — Bass spielt er jedoch nur auf dem Track „Any Colour You Like“. Auf den übrigen Songs übernimmt Produzent Gus Seyffert das Rhythmusinstrument. Alle weiteren Instrumente wurden von Session-Musikern eingespielt.

Zwei Singles, „Money“ und „Time“, wurden vorab von Waters veröffentlicht. Der vollständige „Redux“ soll am 6. Oktober erscheinen, gefolgt von zwei Auftritten im London Palladium (8. & 9. Oktober), bei denen die Platte in voller Länge gespielt werden soll.

„Ihr werdet lernen es zu lieben“, beteuerte Waters zum Ende der Preview. „Ich verspreche es.“