Roger Waters teilt Neuaufnahme von Pink Floyds „Time“

Am 6. Oktober veröffentlicht Roger Waters seine Neuaufnahme des Pink-Floyd-Albums „The Dark Side Of The Moon“ – rechtzeitig zum 50. Jubiläum der Platte. Offiziell wird das Album unter dem Namen „The Dark Side Of The Moon Redux“ laufen. Wie das klingen wird, teasert Waters mit der neu eingespielten Single „Time“ an. Zuvor erschien bereits „Money“ in der flüsternden Version des ehemaligen Pink-Floyd-Mitglieds.

Produziert wurde das Album, dessen Original 1973 aufgenommen wurde, neben dem ehemaligen Pink-Floyd-Gründungsmitglied auch von dem amerikanischen Produzenten und Musiker Gus Seyffert. Keines der anderen noch lebenden Bandmitglieder, wie David Gilmour und Nick Mason, wird Teil der Redux-Version sein. Die drei gelten als zerstritten.

