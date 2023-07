Roger Waters: Neue Soloversion von „The Dark Side Of The Moon“ debütiert im Oktober

Am 8. Oktober 2023 wird Roger Waters im Londoner Palladium-Theater zum ersten Mal im Konzertumfeld seine neu interpretierte Soloversion des Albums „The Dark Side Of The Moon“ präsentieren, dem achten Studiowerk von Pink Floyd. Tickets für diese Show sind ab Freitag, dem 28. Juli, erhältlich. Pläne für die Neuaufnahme des 1973 herausgebrachten Hit-Albums kündigte der Sänger bereits Anfang des Jahres an.

Besetzung bei der Produktion und dem Live-Event von „The Darkside Of The Moon Redux“

Bei dem Ereignis wird Waters von dem Bassisten Gus Seyffert, dem Schlagzeuger Joey Waronker und dem Gitarristen Jonathan Wilson begleitet, die alle zu der Produktion des neu interpretierten Werks beigetragen haben.

Zu den weiteren Musikern beim Live-Event im Oktober wurden Johnny Shepherd an der Orgel, Via Mardot am Theremin, Gabe Noel an den Streichern, Jon Carin am Keyboard und Robert Walter am Klavier verkündet. Der Hintergrundgesang wird von Azniv Korkejian beigesteuert. Der langjährige Kreativdirektor von Waters, Sean Evans, hat die Show kuratiert.

Produziert wurde das Album von Waters gemeinsam mit Gus Seyffert.

Keine Überschreibung eines Klassikers, sondern eine Neudefinition

Über seine Entscheidung, das Album 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung noch einmal aufzunehmen, äußerte der Sänger in einem Statement: „Das originale ‚Dark Side of the Moon‘- Album fühlte sich an wie die Wehklage eines älteren Wesens über die menschliche Verfassung. Aber Dave, Rick, Nick und ich waren so jung, als wir es schrieben, und wenn man sich die Welt von heute anschaut, ist die Botschaft offensichtlich nicht hängengeblieben. Deswegen begann ich, darüber nachzudenken, was die Weisheit eines 80-Jährigen zu einer neu gedachten Version beitragen könnte.“

Weiter erzählt Waters, dass die Neuaufnahme nicht dazu da ist, das Original zu überschatten: „Ich bin unfassbar stolz auf das, was wir geschaffen haben: ein Werk, das stolz neben dem Original stehen kann, Hand in Hand, selbst nach einem halben Jahrhundert.“

Aktuelles über Roger Waters

Der Musiker ist seit einiger Zeit Teil einiger heftiger Kontroversen. In 2022 beschuldigte er die NATO, Russland keine Wahl gelassen zu haben als in die Ukraine einzumarschieren. Im Februar diesen Jahres hielt er, von Russland eingeladen, eine Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in dem er Russlands Invasion der Ukraine zwar als „illegal“ bezeichnete, jedoch auch sagte, der Angriffskrieg sei „nicht unprovoziert“.

Zuletzt gab es im Mai 2023 eine polizeiliche Ermittlung gegen Waters, nachdem er bei einem Konzert in Berlin ein Outfit trug, welches an die Uniformen der SS-Soldaten erinnerte. Nun fordern 15 Organisationen sein Label auf, mit dem Sänger zu brechen, darunter auch der Zentralrat der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und die „Anti-Defamation-League“.