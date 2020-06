Roger Waters spielt Pink-Floyd-Ständchen in Corona-Isolation

Im Zuge seines wöchentlichen Familien-Livestreams coverte David Gilmour zwei Songs seines ehemaligen Pink-Floyd-Kollegen Syd Barrett.

David Gilmour verbringt seine Heimquarantäne mit seiner Frau Polly Samson und ihrer gemeinsamen Familie. In wöchentlichen Abständen finden die sich nun für ihren eigenen „Von Trapped Family“-Livestream vor der Kamera zusammen, um Lieder zu singen, Gedichte zu lesen oder bei einem Glas Wein Fragen von Fans zu beantworten. Begonnen hatte alles damit, dass die Familie Samson neues Buch, „Theater for Dreamers“, im Netz bewerben wollte, doch mit der Zeit entwickelte sich der Livestream zu einem beliebten virtuellen Treffpunkt. Nachdem Gilmour mit seiner Familie zuletzt „Bird on the Wire“ und „So Long Marianne“ von Leonard Cohen zum Besten gab, coverte er…