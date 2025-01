Roger Waters und RATM feiern Begnadigung: Wer ist Leonard Peltier?

Als eine seiner letzten Amtshandlungen hatte US-Präsident Joe Biden Begnadigungen für verurteilte Straftäter verkündet. Das bedeutete Strafmaßreduzierung und in einigen Fällen auch Freilassungen. Über die Begnadigung von Leonard Peltier haben sich auch einige Musiker gefreut.

„Eine gute Sache am 20. Januar 2025“, schrieb etwa Roger Waters. „Am letzten schrecklichen Tag von Biden. Und dem ersten schrecklichen Tag von Trump. IST LEONARD PELTIER FREI.“

Roger Waters auf X:

Tom Morello von Rage Against The Machine schrieb: „Leonard ist im Laufe der Jahre zu einem Freund geworden. Und ich bin so froh, dass er mit 80 Jahren und bei schlechter Gesundheit seine verbleibenden Jahre mit Familie und Freunden verbringen kann.“

Wer ist Leonard Peltier?

Leonard Peltier ist ein indigener Aktivist, geboren am 12. September 1944 in Grand Forks, North Dakota. Er gehört den Ojibwe (Chippewa) und Dakota Sioux an und wurde traditionell von den Lakota adoptiert.

In den 1970er Jahren engagierte sich Peltier im American Indian Movement (AIM). Einer Organisation, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung in den USA einsetzt. Am 26. Juni 1975 kam es in der Pine Ridge Reservation in South Dakota zu einer Schießerei zwischen AIM-Mitgliedern und FBI-Agenten. Dabei wurden die FBI-Agenten Jack Coler und Ronald Williams getötet. Peltier wurde in diesem Zusammenhang verhaftet und 1977 wegen Mordes an den beiden Agenten zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt.

Bedenken hinsichtlich der Fairness des Verfahrens

Leonard Peltiers Verurteilung war von Anfang an umstritten. Es gab erhebliche Bedenken hinsichtlich der Fairness des Verfahrens. Einschließlich des Vorwurfs, dass entlastende Beweise von der Staatsanwaltschaft zurückgehalten wurden. Zudem wurden Zeugenaussagen unter fragwürdigen Umständen erlangt. Amnesty International betrachtete Peltier daher als politischen Gefangenen. Und forderte wiederholt seine Freilassung.

Am 20. Januar 2025 wandelte Präsident Joe Biden Peltiers Haftstrafe in Hausarrest um. Diese Entscheidung wurde von Unterstützern begrüßt. Jedoch von Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der FBI Agents Association, scharf kritisiert, als „grausamen Verrat an den Familien“.

Peltier ist mittlerweile 80 Jahre alt und gilt als gesundheitlich angeschlagen. Erleichtert war er natürlich dennoch: „Es ist endlich vorbei – ich gehe nach Hause“, sagte er per Statement.

Rage Against The Machine setzten sich seit langem für die Freilassung von Peltier aus dem Gefängnis ein. Ihr 1993er-Song „Freedom“ thematisiert dessen Haft.

In den Sozialen Medien teilten RATM ihre Freude mit:

„Wut ist ein Geschenk. Leonard Peltier wird freigelassen.“

Gitarrist Tom Morello gab eine eigene Erklärung ab und schrieb in den sozialen Medien: „LEONARD PELTIER KOMMT NACH HAUSE!! Seit fast fünf Jahrzehnten setzen sich Menschenrechtsorganisationen, Aktivisten der amerikanischen Ureinwohner, ganz normale Menschen und Bands wie RATM für die Freilassung des politischen Gefangenen Leonard Peltier ein.

Tom Morello auf Instagram:

Auch Schlagzeuger Brad Wilk hat einen Beitrag hochgeladen, in dem er schreibt: „Nach fast 50 Jahren ungerechter Inhaftierung wurde Leonard Peltier endlich Begnadigung gewährt! Schon seit dem ersten RATM-Video […] bis hin zu den Demonstrationen in den Straßen von New York am Ende der Amtszeit von Clinton und darüber hinaus haben wir auf diesen Tag der Gnade und Gerechtigkeit für Peltier gehofft, der endlich gekommen ist.“

Brad Wilk auf Instagram:

Eines der Bilder, die er teilte, erklärte Wilk: „Die Kette in Bild 7 wurde von Leonard für mich im Gefängnis angefertigt. Er hat für uns alle vier eine angefertigt, nachdem wir das Video ‚Freedom‘ veröffentlicht hatten. Unwirklich. Es fühlt sich bittersüß an. Aber Leonard Peltier wird endlich Gerechtigkeit widerfahren.“