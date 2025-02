Die 100 besten Protestsongs aller Zeiten

Als Chuck D von Public Enemy den Hip-Hop als „das schwarze CNN“ bezeichnete, sprach er damit eine universelle Wahrheit aus, die über das Genre hinausgeht: Musik und Protest waren schon immer untrennbar miteinander verbunden. Für einige Randgruppen kann das Schaffen von Musik eine Form des Protests gegen eine ungerechte Welt sein. Unsere Liste der 100 besten Protestsongs umfasst fast ein Jahrhundert und reicht von Jazz aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über Folk aus den Sechzigern bis hin zu House-Musik aus den Achtzigern, R&B aus den 2000er Jahren und kubanischem Hip-Hop aus den 2020er Jahren.

Einige dieser Lieder prangern Unterdrückung an und fordern Gerechtigkeit, andere sind Gebete für positive Veränderungen; einige packen Sie bei den Schultern und schreien Ihnen ins Gesicht, andere sind persönliche, private Versuche, die widersprüchliche Natur des politischen Kampfes und des Wandels von innen heraus subtil zu verkörpern. Viele Songs in unserer Auswahl sind spezifische Produkte linker politischer Traditionen (wie Pete Seegers Version von „We Shall Overcome“), aber ebenso viele sind Hits, die dringende Botschaften in den Pop-Markt einschleusten (wie Nenas New-Wave-Hit „99 Luftballons“ gegen den Atomkrieg).

Dies ist wahrscheinlich die einzige Liste des Rolling Stone, in der Phil Ochs, die Dead Kennedys und Beyoncé jemals nebeneinander aufgeführt werden, aber jeder dieser Künstler ist ein wichtiger Teil der langen Geschichte von Musikern, die ihre Stimmen nutzen, um eine bessere Welt zu fordern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 100 Bonzo Goes to Washington, „Five Minutes (B-B-B Bombing Mix)“ 1984

Atomangst klang noch nie so funky. Das mysteriöse Lied „Bonzo Goes to Washington“ – eigentlich ein Projekt des Talking-Heads-Gitarristen Jerry Harrison in Zusammenarbeit mit dem P-Funk-Bassisten Bootsy Collins – erschien im Vorfeld der Wahlen von 1984 und machte aus einem Reagan-Soundbite Kleinholz, indem es den unbedachten Witz des Gipper („Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, das Russland für immer verbieten wird. In fünf Minuten beginnen wir mit den Bombenangriffen“) in eine stotternde Parodie verwandelt hat. Der Song wurde wirklich zu einem gegenseitig zugesicherten Tanzflächen-Zerstörer, nachdem er vom Besitzer von Sleeping Bag Records und Dance-Music-Visionär Arthur Russell neu abgemischt wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 99 Xenia Rubinos, „Mexican Chef“ 2016

Wenn die meisten Menschen an Widerstand denken, denken sie daran, auf die Straße zu gehen. Xenia Rubinos – eine kubanisch-puertoricanische Künstlerin, die in Hartford, Connecticut, aufgewachsen ist – bringt ihn in die Häuser und Küchen der New Yorker Elite: „Brown walks your baby/Brown walks your dog/Brown raised America in place of its mom“, singt sie gegen den straffen, funkigen Groove und die scharfen Gitarren von ‚Mexican Chef‘, eine witzige Erinnerung daran, dass die Vereinigten Staaten ohne die mühsame Arbeit der Schwarzen und Braunen zum Stillstand kommen würden. Der Song ist ein Highlight von Rubinos großartigem Album Black Terry Cat, das politisch aufgeladene Texte zu Dance-Party-Tracks vertonte, die R&B-, Rock- und Latin-Sounds mischten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 98 Heaven 17, „(We Don‘t Need This) Fascist Groove Thang“ 1981

Gibt es eine bessere Möglichkeit, gegen Reaganismus, Thatcherismus, Rassismus, nukleare Ängste und das schleichende Erstarken des Faschismus zu protestieren, als mit einem lauten Synthie-Pop-Hit, der mit 150 bpm vorbeirauscht? Heaven 17, zwei Auswanderer der Elektropunk-Pioniere Human League, waren eine sozialistische Pop-Mischung, die von amerikanischen Funkbands wie Cameo, der „Cut-up“-Technik von Burroughs, Drumcomputern, Disco-Slang und Kapitalismuskritik besessen war. In Kombination entstand daraus ihre erste Single „Groove Thang“, die Sänger Martyn Ware als „diese wirklich bizarre Mischung aus Politik und Tanz und Comedy und schwarzamerikanischem Soul-Einfluss“ bezeichnete. „Groove Thang„ war eine Mischung aus lautstarkem Protest und völligem Unsinn (“Counterforce will do no good/Hot U.S. I feel your power“) und wurde von der BBC verboten, brachte aber dennoch die Tanzflächen zum Brennen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 97 Midnight Oil, „Beds Are Burning“ 1987

1986 tourten die College-Rock-Band Midnight Oil aus Sydney und die Aborigine-Country-Rock-Gruppe Warumpi Band durch den australischen Kontinent und brachten ihre Musik in einige der entlegensten und isoliertesten Siedlungen. Die Band war bewegt vom Kampf der Aborigines um Landrechte und schrieb einen Song, der sich auf die Geografie Australiens zu konzentrieren schien („Vier Räder erschrecken die Kakadus/Von Kintore im Osten bis Yuendumu“), aber dennoch ein internationaler Hit wurde und in Kanada und Südafrika auf Platz eins landete. Obwohl es um ein lokales Anliegen ging, erwiesen sich die Zeilen über den Kampf um Wiedergutmachung – „Es gehört ihnen, lasst es uns zurückgeben“ – als universell. „Wir waren fest entschlossen, dass unsere Band als australische Band wahrgenommen werden sollte, und zwar in einem internationalen Kontext“, sagte Schlagzeuger Rob Hirst dem Songwriting Magazine. “Landrechte sind etwas, das in so vielen Ländern auf der ganzen Welt auftaucht … aber wir waren fest entschlossen, dass Midnight Oil nicht als eine dieser internationalen Bands angesehen werden sollte, die Songs schreiben, die von überall herkommen könnten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 96 McKinley Dixon, „Run, Run, Run“ 2023

Inspiriert von Toni Morrisons Schriften über Erinnerung und persönliche Erzählungen, verarbeitet der Jazz-Rap-Newcomer McKinley Dixon seine Kindheit in einem Gedankenspiel über die Flucht vor Spielzeugwaffen, die von Freunden gehalten werden, und die Flucht vor echten Waffen, die von der Polizei gehalten werden. In dem ekstatischen Song verbindet er seine Mischung aus Trauma und Hoffnung mit elektrischem Jazz-Funk, Anspielungen auf Zora Neale Hurston und einem strahlenden Refrain. „Schwere Herzen zu tragen, macht es wirklich noch schlimmer“, rappt er. „Bis wir den einzigen Weg fanden, diesen Fluch zu brechen/Wenn wir an einen Ort fliehen, wo sie unseren Wert kennen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 95 The Byrds, „Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)“ 1969

Woody Guthrie war wütend über die Berichterstattung in den Medien im Jahr 1948, nachdem ein Flugzeug, das 28 eingewanderte Landarbeiter nach Mexiko abschob, in Kalifornien abgestürzt war. Die Zeitungen druckten die Namen der vier Amerikaner, die starben, ließen die Namen der Einwanderer jedoch im Dunkeln. Die Folk-Ikone schrieb ein empörtes Gedicht: „Wer sind diese Freunde, alle verstreut wie trockenes Laub?/Im Radio heißt es: ‚Sie sind nur Abgeschobene‘“ Ein kalifornischer Lehrer gab ihm eine Melodie, Pete Seeger gab ihm Beine, aber die psychedelischen Folk-Ikonen The Byrds gaben ihm die endgültige Performance, ein träges Country-Rock-Arrangement, das von einer traurigen Slide-Gitarre begleitet wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 94 Molotov, „Gimme tha Power“ 1997

„¡Viva México, cabrones!“ Die Rap-Rock-Veteranen von Molotov wurden in ihrem Heimatland zu Legenden für ihre freche, jugendliche, sarkastische und politisch unkorrekte Art – ihr Debütalbum ¿Dónde Jugarán las Niñas? wurde nicht wegen seiner Botschaft, sondern wegen seines gewagten Titels und seines Cover-Artworks verboten. Doch ihre Moshpit-Manieren gingen Hand in Hand mit einer lauten und stolzen revolutionären Ader, wie ihr krönender Erfolg „Gimme tha Power“ beweist. Der Song thematisiert die wirtschaftliche Ungleichheit in Mexiko und richtet das Ziel direkt an die Regierung, und das alles im ironischen Stil dieser Band: „¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos?“ („Warum einem Haufen Arschlöcher folgen?“)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 93 Team Dresch, „I‘m Illegal“ 1996

Olympia, Washington, Queercore-Rebellen Team Dresch brechen in diesem Jangle-Punk-Aufschrei die Intoleranz, Verwirrung und den täglichen Ärger des lesbischen Lebens in den Neunzigern auf. In weniger als drei Minuten demontiert Gitarristin Kaia Lynn Wilson die Illegalität der Homo-Ehe („Du sagst, du hast ein Verbot von Zuneigung, habe ich dich richtig verstanden?“), erzählt von dem inneren Trauma unerwünschter Polizeiaufmerksamkeit („Manchmal denke ich, dass ich sogar etwas falsch gemacht habe“) und thematisiert Diskriminierung am Arbeitsplatz („Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Job nicht bekommen habe, weil mein Scheitel auf der falschen Seite ist oder weil ich eine flammende S&M-Gummidiva bin“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 92 Ani DiFranco, „Fuel“ 1998

Die Todesstrafe, Popmusik, Präsidentschaftswahlen, Hollywood-Blockbuster, Marketingkampagnen – für die Folk-Ikone Ani DiFranco ist das alles nur Öl im Feuer der Revolution. DiFrancos bewusst unstrukturierte Tirade spiegelt die Informationsüberflutung der Gesellschaft in der Y2K-Ära wider und mischt flippiges Geschwätz, dramatische Frustration und beiläufige Raps; die gesungene Coda („There’s a fire just waiting for fuel“) bietet die Klarheit einer Lösung. Teils Allen Ginsberg, teils Lauryn Hill, hat sich der Song im Laufe der Jahre weiterentwickelt, ohne seinen Sinn für Humor zu verlieren: „Vielleicht sollte ich mir einen Eimer über den Kopf stülpen/Und ein Marshmallow in jedes Ohr stecken/Und eine weitere dumme Woche herumtaumeln/Bis ein weiterer langweiliger Hit erscheint.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 91 Bright Eyes, „When the President Talks to God“ 2005

In der Flut von Anti-George-Bush-Songs, die während der achtjährigen Amtszeit von W. erschienen, war keiner besser als dieses kurze, heftig angeschlagene Stück sardonischen Sprechblues. Conor Oberst von Bright Eyes, der mit 25 Jahren bereits ein erfahrener Indie-Rock-Veteran war, lieferte eine poetische Meditation über die Diskrepanz zwischen den religiösen Überzeugungen des Präsidenten und seiner Politik, mit prägnanten Zeilen wie „Schlägt Gott eine Ölpreiserhöhung vor?“ Obersts Song – und sein Soloauftritt in einem strassbesetzten Anzug in der Tonight Show mit Jay Leno – wurde in einem Gefühlsausbruch mit nur drei Akkorden geschrieben und katapultierte den Songwriter in eine Zeit, in der er als Erbe von Bob Dylan gefeiert wurde.