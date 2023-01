Pink Floyd: 50 Jahre „The Dark Side Of The Moon“-Boxset erscheint am 24. März

Foto: Pink Floyd Music. All rights reserved.

„Dark Side of the Moon“, das achte Album von Pink Floyd, wurde am 24. März 1973 veröffentlicht – zum 50-jährigen Jubiläum erscheinen nun ein Boxset und ein Buch, ebenfalls im März.

Das Deluxe-Boxset enthält folgende Goodies:

CD1: „Dark Side of the Moon“

Neu gemastert 2023 von James Guthrie

im Klappcover mit 12-seitigem Booklet

CD2: „Dark Side of the Moon“

Live At Wembley Empire Pool, London, 1974

Abgemischt von Andy Jackson

im Klappcover mit 12-seitigem Booklet

LP1: „Dark Side of the Moon“

Neu gemastertes Original-Studioalbum

im Klappcover, mit den damaligen Postern und Aufklebern

LP2: „Dark Side of the Moon“

Live At Wembley Empire Pool, London, 1974

Im Klappcover, mit 2 Postern

Blu-Ray 1 (AUDIO): Original-Album 5.1 und remasterte Hi-res-Stereomischungen

5.1 Surround Mix – 24bit/96kHz unkomprimiert

Stereo Mix – 24bit/192kHz unkomprimiert

5.1-Surround-Mix – dts-HD MA

Stereo-Mix – dts-HD MA

Blu-Ray 2 (AUDIO): Original-Album Atmos und remasterte Hi-res-Stereomischungen,

in spezieller Einfassung:

Dolby Atmos Mix

Stereo Mix – 24-bit/192kHz unkomprimiert

Stereo Mix – dts-HD MA

DVD (AUDIO): Original-Album 5.1 und remasterte Stereomischungen,

in spezieller Einfassung:

5.1 Surround-Mix – Dolby Digital @448 kbps

5.1 Surround-Mix – Dolby Digital @640 kbps

Stereo Mix (LPCM) – 24-bit/48 kHz unkomprimiert

160-seitiges Hardcover-Buch:

Das offizielle Buch, „The Official 50th Anniversary Book“, erscheint am 1. März 2023 bei Thames & Hudson. Auf 160 Seiten mit 135 Illustrationen in schwarz-weiß und acht farbigen Illustrationen. Darin abgebildet sollen Backstage- und Onstage-Fotos der Band sein, etwa während der Albumtouren von 1972 bis 1975, sowie insgesamt 129 Fotos von Storm Thorgerson, Jill Furmanovsky, Aubrey Powell und Peter Christopherson, die u.a. Soundchecks, Shows und Aftershows hinter den Kulissen zeigen.

Außerdem enthalten sind Beiträge von Aubrey Powell, 1968 Gründer der Designagentur Hipgnosis. Diese entwarf Plattencover von Künstlern wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney und Genesis. Mit dabei ist zudem noch ein 76-seitiges, vollständiges Songbook des Originalalbums. Plus eine Replik des Pamphlets und der Einladung zur Vorpremiere von „The Dark Side of The Moon“ im Londoner Planetarium am 27. Februar 1973.

76-seitiges Notenbuch

des Originalalbums

Reproduktionen von zwei 7”-Singles in Harvest-Taschen:

7” Single 1 Money/Any Colour You Like

7” Single 2 Us And Them/Time

Reproduktion des Emi-Prospekts und Einladung für die Vorstellung von „Dark Side of the Moon“ im London Planetarium am 27. Februar 1973.