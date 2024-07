Große Events sorgen für großen Menschenandrang – was tun, damit alles smooth läuft? Nach früheren Abreiseschwierigkeiten beim Metallica-Konzert Anfang Juni im österreichischen Ebreichsdorf will man nun aus Fehlern lernen und für weniger Verkehrschaos beim anstehenden Rolling Loud an der gleichen Location sorgen. Schließlich werden bei der 2024er Version des Festivals Acts wie Nicki Minaj, Travis Scott sowie Shirin David erwartet – zum Open-Air-Start am 5. Juli bis zum Ende am 7. Juli soll der Verkehr laut Veranstalter Live Nation besser rollen. Hier erfahrt ihr mehr zum Plan.

„Travel Tickets“ sollen es richten

Nach dem Metallica-Gig in Ebreichsdorf kritisierten Besucher:innen das „Gedränge und Gequetsche“ bei der Abreise vom Venue. Zwar bot der Veranstalter ein Eventzelt zum Weiterfeiern an, um Chaos zu vermeiden, doch da es kaum jemand nutzte, kam es zu „stundenlangen Wartezeiten auf Shuttlebusse“. Nun sollen die Massen besser kontrolliert werden – und zwar mithilfe von „Travel Tickets“. Live Nation führt diese passend zum Festival Rolling Loud ein, um für mehr Struktur bei An- und Abreise zu sorgen.

Jeder Person steht dabei ein „Travel Ticket“ zur Verfügung, mit dem sie sich vorab auf ein Transportmittel (sowohl mit Bahn, als auch mit Shuttle-Bus oder auch dem PKW) einigt und dafür einen Zeitslot buchen kann, zu dem sie an- und abreisen möchte. Da es je Anreiseart nur eine begrenzte Anzahl an „Travel Tickets“ gibt, empfiehlt der Veranstalter, sich frühestmöglich zu entscheiden und alles festzuzurren. Ansonsten sei man gezwungen, auf andere, noch verfügbare Verkehrsmittel zurückzugreifen. Wer via Festival-Website bucht, bekommt nach erfolgreichem Abschluss einen Code für das weitere Verfahren zugeschickt.

Plus: Auch die Fußwege vor Ort wurden nach dem Metallica-Fail so angepasst, dass es wohl nicht mehr zur Überfüllung auf den Wegen kommen soll.

Mehr zum Rolling Loud

Das Rolling Loud ist eigenen Angaben zufolge das größte HipHop-Festival der Welt und findet inzwischen seit zehn Jahren in Miami, in den USA, statt. Seit 2021 gibt es das Open Air auch mit einem näher gelegenen Ableger – nämlich in Ebreichsdorf in Österreich. Hier seht ihr im Überblick, wer vom 5. bis 7. Juli beim Event auftreten wird.