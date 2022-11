ROLLING STONE Beach: Jetzt letzte Tickets (mit Unterkunft) sichern!

In wenigen Tagen steigt die aktuelle Ausgabe des ROLLING STONE Beach. Am 11. und 12. November 2022 spielen im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand Bands und Musiker*innen wie Maximo Park, Get Well Soon, Midlake, Goat Girl, Teenage Fanclub, Ride, Drangsal, Jochen Distelmeyer, Amyl And The Sniffers und viele mehr. Neben diesem musikalischen Rahmenprogramm gibt es Lesungen (u.a. Markus Kavka und ROLLING-STONE-Kolumnist Eric Pfeil) und zahlreiche Freizeitaktivitäten.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE Beach: Neue Bandwelle und Timetable

Während es begrenzte Kontingent an Tagestickets ohne Übernachtung ab 69 € gibt, können auch noch in zwei Kategorien wenige Festivalpässe mit Übernachtungen erworben werden.

So stehen Doppelzimmer für 2-3 Personen im Hotel (inklusive Frühstück) zur Verfügung. Bei zwei Gästen kostet dieses Arrangement 190 Euro pro Person, bei drei Gästen 150 Euro pro Person.

Ebenfalls können noch Festivalpässe mit Unterkunft in einem Zwei-Raum-Apartment erworben werden. Dies kann in einer Gruppe von 2-3 Gästen und in einer Gruppe von 4-5 Gästen in Anspruch genommen werden, wobei Erstere 160 bzw. 130 Euro und Zweitere 90 bzw. 70 Euro pro Person und Apartment zahlen.

Das Ticket gilt für das gesamte Festivalwochenende mit Zugang zum Veranstaltungsgelände.

Hier gibt’s die Tickets für ROLLING STONE Beach

Tickets gibt es unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf) oder auf rollingstone-beach.de/tickets.

Alle Infos zum Timetable, Rahmenprogramm und vielem mehr sind unter rollingstone-beach.de zu finden.