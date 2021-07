1998 war Götz George zu Gast in der Sendung von Thomas Gottschalk. Doch er hatte überhaupt keine Lust. Es kam zu einem Zoff, der Geschichte schrieb.

Als Götz George († 77) am 10. Oktober 1998 als Gast in der TV-Sendung „Wetten, dass.. ?“ war, sollte er eigentlich seinen neuen Erotik-Psychokrimi „Solo für Klarinette“ bewerben. Doch dann kam alles ganz anders. Während der Show versuchte Thomas Gottschalk mit Witzen George zu einem längeren Gespräch zu animieren, doch der blätterte lieber in einem Magazin und schaute gelangweilt auf die Uhr. Hintergrund: Götz George war „Wetten, dass.. ?“ und das Umfeld der Show nicht "kulturell" genug. Statt mit dem Moderator zu plaudern, wies George ihn zurecht: „Es kommt immer wieder der Oberlehrer durch bei dir. [...] Komm auf den Film…