ROLLING STONE präsentiert die Videopremiere des neuen Songs von Oliver Polak (mit Erobique)

Der eine tritt im Smoking im Schlafzimmer auf, der andere im Norwegerpulli im Wohnzimmer, vor ihm das Keyboard: In Corona-Zeiten musizieren Kreativ-Partner leider meist getrennt voneinander. „Sitting in the flat, feeling very sad …“ croonert Oliver Polak in seinem Song „Forever Corona (Sad Piano Version)“, begleitet wird er von Carsten Meyer alias Erobique an den Tasten. Und kommt gleich zur Sache: „Locked In The House, feeling like a mouse“. Bei einem Spaziergang in Hamburg sei Polak die Idee zu diesem Lied gekommen, das davon handelt, wie ein Virus zum bestimmenden Thema im Leben aller Menschen auf der ganzen Welt werden…