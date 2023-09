Rolling Stones: Alle bestätigten Gastmusiker und ihre Rollen auf „Hackney Diamonds“

In einem neuen Interview (14. September 2023) haben die Rolling Stones alle Gastmusiker und deren Einsätze auf dem kommenden Album „Hackney Diamonds“ (20. Oktober 2023) bestätigt.

Demnach sind folgende Kollegen und Kolleginnen auf Studioalbum Nummer 26 vertreten: Paul McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga, Bill Wyman und Elton John.

Macca spielt Bass auf „Bite My Head Off“. Wonder und Lady Gaga teilen sich „Sweet Sounds of Heaven“, auf dem Wonder Keyboards spielt und Gaga singt. Elton John wiederum intoniert sein Piano auf „Live By The Sword“, auf dem auch Bill Wyman zu hören ist, der Ex-Bassist der Rolling Stones.

Zur Aufnahmeweise sagte Mick Jagger zur „New York Times“: „Wir machen vier bis fünf Takes, danach geht’s weiter mit der nächsten Nummer.“

Wir berichteten zuletzt:

Der Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger ist bekanntlich ein leidenschaftlicher Fußballfan. Umso mehr wird es ihn wohl freuen, dass das ikonischen Band-Logo bald in einem der wichtigsten Fußballduelle der Welt zu sehen sein wird. Denn der FC Barcelona soll für die Rolling Stones im kommenden Spiel gegen Real Madrid werben.

Vor den Rolling Stones war schon Drake auf dem Barça–Trikot

Die Stones sind gerade in aller Munde, haben doch Jagger, Keith Richards und Ron Wood erst in einem Livestreaming-Event ihr erstes Album seit fast 20 Jahren angekündigt. Um die Euphorie auf „Hackney Diamonds“ noch weiter zu entfachen, hat sich die Band eine ganze besondere Ort für Werbung einfallen lassen: das Trikot des FC Barcelonas.

Der Fußballklub gehört zu den bekanntesten Marken im Sport und ist bekannt dafür, nur für spezielle Anlässe auf den Jerseys zu werben. Seitdem der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify Hauptsponsor vom FC Barcelona ist, fanden schon andere Musiker:innen ihren Weg auf die Sportlerkleidung. So war bereits der Rapper Drake, mit seinem Eulen-Logo, auf dem Trikot vertreten. Auch die spanische Sängerin Rosalia bewarb ein Album bei der „Blaugrana“.

Beim Ligaduell zwischen dem FC Barcelona gegen Real Madrid, dem sogenannten „El Clásico“, sind also die Rolling Stones an der Reihe. Vielleicht wird ja auch Mick Jagger beim Heimspiel in der katalanischen Hauptstadt vor Ort sein.

Das Match FC Barcelona gegen Real Madrid findet am 16. Oktober statt. „Hackney Diamonds“ von den Rolling Stones erscheint nur wenige Tage später, am 20. Oktober.

