Neues Stones-Album: Was ist mit „Hackney Diamonds“ gemeint?

Foto: Redferns, Jim Dyson. All rights reserved.

Die Rolling Stones veröffentlichen in diesem Jahr ihre 31. Studioplatte. „Hackney Diamonds“ wird am Mittwoch (06. September) offiziell vorgestellt. Dazu gibt es einen Livestram mit Jimmy Fallon. Im Netz kursieren bereits eine Tracklist und ein Albumcover, aber eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

Der Titel ist dafür schon länger klar. Und er hat eine interessante Doppelbedeutung. Mick Jagger und Co. deuteten ihr neues Werk mit einer Anzeige in der „Hackney Gazette“ an. Hackney ist, wie Einheimische und Großbritannien-Besucher wissen, ein Ortsteil von London. Hier findet auch auf einer Bühne das Happening mit Fallon statt.

Was Verbrecher so hinterlassen

Doch „Hackney Diamonds“ hat auch noch eine andere, versteckte Bedeutung, die wohl eher Spezialisten bekannt ist. Es ist auch die Abwandlung eines britischen Slangbegriffs für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, wie die BBC klarstellte. Ursprünglich heißt dieser allerdings Dalston Diamonds. Dalston ist wiederum ein Teil von Hackney.

Keith Richards hatte bereits vergangenes Jahr verraten, dass das neue Projekt der Band auch die letzten Aufnahmen ihres langjährigen Schlagzeugers Charlie Watts enthalten würde. Dieser war 2021 verstorben. Steve Jordan, der Watts live ersetzt hat, wird wohl auch auf dem neuen Album zu hören sein. An der LP hat unter anderem auch Paul McCartney mitgearbeitet.