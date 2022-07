Rolling Stones live in Gelsenkirchen 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Am 25. Juli landeten die Stones in Düsseldorf, am darauffolgenden Tag konnte Mick Jagger seinen Geburtstag feiern und nun steht das Konzert bevor. Die Veltins-Arena auf Schalke ist fast ausverkauft. Erwartet werden rund 50.000 Fans. Alle Infos zum Konzert gibt es hier.

Übrigens: Die „Sixty“-Tour der Rolling Stones geht im August mit einem Konzert in Berlin zu Ende. Am 3. August spielen die Alt-Rocker ein letztes Mal auf der Waldbühne.

Tickets

Wer sich beeilt, kann noch Karten für den Auftritt der Stones ergattern. Hier gibt es noch Tickets. Sie kosten vom normalen Sitzplatz für 165 Euro bis zu 527 Euro für Karten im Diamond Pit.

Anfahrt

Die Veltins Arena befindet sich auf dem „Berger Feld“ in der geografischen Mitte von Gelsenkirchen.Wer mit dem Zug oder Bus anreisen möchte, gelangt dorthin über die Zwischenstation Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Von dort können Stadionbesucher*innen mit der Linie 302 (Richtung GE-Buer) direkt bis zur Haltestelle Veltins Arena fahren. Das dauert etwa 15 Minuten.

Mit dem Auto gelangen Stadionbesucher*innen über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42 direkt zur Veltins Arena. Danach einfach der Beschilderung folgen, empfiehlt der Veranstalter. Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung.

Für Tüchtige stehen rund um die Arena über 600 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Diese sind bewacht und befinden sich vor Tunnel 1 sowie hinter der Kasse Ost.

Wetter

In Gelsenkirchen wechseln sich am 27. Juli Sonne und Wolken ab. Am Abend bleibt der Himmel großteils blau, mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad. Nachts können sich mehr Wolken bilden und die Temperatur sinkt auf 13 Grad.